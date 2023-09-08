Дженсон Баттон выиграл квалификацию в Гудвуде

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С пятницы по воскресенье в Гудвуде проходит фестиваль исторической гоночной техники, и в том числе в нём принимает участие Дженсон Баттон.

Мы уже рассказывали, на каких машинах ему предстоит там выступать. В интервью пресс-службе фестиваля он признался, что ещё никогда не пилотировал свой уникальный Jaguar C-Type на гоночных трассах. Этой машиной в своё время владел Хуан-Мануэль Фанхио, легендарный аргентинский гонщик, пятикратный чемпион мира.

«Машина принадлежит мне, но я вообще-то ещё не ездил на ней в гоночном режиме, хотя сегодня мне предстоит сразу принять участие в квалификации. Но я позвал с собой Алекса Банкомба, у которого есть опыт пилотирования этого Jaguar. Ты же ездил на нём в Монако, верно?» – весело обратился Дженсон к своему старому приятелю.

«Я много где на нём гонялся, но последний раз это было ровно десять лет назад, – откликнулся тот. – Но именно на нём я дважды выиграл историческую гонку в Монако, а также Le Mans Classic и гонку в Сильверстоуне. Будет интересно вновь сесть за руль этой машины.

Я как раз только что объяснил Дженсону, как машина ведёт себя на трассе, а также кое-какие моменты, которые надо иметь в виду. Конечно, это не идеальная ситуация, когда ему надо сразу участвовать в квалификации, но он справится.

Уже после нескольких кругов привыкаешь к этому уровню сцепления, так что всё просто. Надо лишь правильно выбирать точки торможений, но я не сомневаюсь, что у него всё получится».

«Ага, всё очень просто, никакого прессинга! – рассмеялся Баттон. – Конечно, пилотировать такую технику – отдельная история, но в этом году я ездил только на машинах, у которых нет прижимной силы. В Ле-Мане и на этапах серии NASCAR я гонялся на сток-карах, и после этого ощущения за рулём Jaguar C-Type должны быть для меня более естественными, когда я буду проходить повороты в лёгком заносе.

Приезжать на Goodwood Revival всегда интересно, и думаю, что многие гонщики, привыкшие пилотировать технику, которая отлично держит трассу, когда здесь пересаживаются на такие машины,то поначалу испытывают что-то вроде шока. Но это же так весело!

В Формуле 1 мы не проходим повороты в скольжении, так что я уже предвкушаю, как это будет классно!»

Алекс Банкомб оказался прав – Дженсон выиграл поул, и отсутствие опыта пилотирования именно этого Jaguar C-Type ему не помешало.