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Автоспорт

Формула E: В Andretti расстались с Андре Лоттерером

Формула E: В Andretti расстались с Андре Лоттерером

В команде Andretti, выступающей в чемпионате мира по гонкам на электромобилях, объявили о прекращении сотрудничества с Андре Лоттерером.

Сегодня на её страницах в социальных сетях появилось следующее заявление: «Мы можем подтвердить, что Андре Лоттерер не вернётся в команду в 2024 году. Мы хотим поблагодарить его за все усилия и пожелать всего наилучшего в его дальнейших начинаниях».

Немецкого гонщика можно смело считать ветераном автоспорта, прошлой осенью ему исполнился 41 год, и за время карьеры на международном уровне, продолжавшейся почти четверть века, наверное, не осталось ни одной кольцевой категории, в которой Андре не выступал – это и кузовные гонки, и гонки на выносливость («24 часа Ле-Мана» он выигрывал трижды), и Формула 1, и Формула E.

В электрической серии Лоттерер дебютировал в 2017-м в составе команды DS Techeetah, через два года перешёл в заводскую команду Porsche, а в прошлом сезоне выступал за Andretti. Его лучшими результатами были 8-е места в личном зачёте, которые он занимал три года подряд начиная с 2018-го.

В минувшем сезоне его напарник Джейк Деннис выиграл титул, тогда как Лоттерер завершил чемпионат лишь на 18-м месте. Кто станет новым напарником Денниса в составе Andretti, пока не сообщается.

Источник:www.f1news.ru

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