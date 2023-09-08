Хельмут Марко извинился за свои слова в адрес Переса

В понедельник после гонки в Монце в эфире телеканала Servus TV консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко объяснил культурными особенностями тот факт, что Серхио Перес не может показывать такие же результаты, как Макс Ферстаппен за рулём идентичной машины.

«Гран При Италии, безусловно, получился одним из лучших уик-эндов Серхио Переса, – заявил в эфире Марко. – Мы знаем о его проблемах в квалификации, и его самого они тоже волнуют. Но давайте не забывать, что он южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Макс Ферстаппен или Себастьян Феттель».

Подобное заявление не осталось незамеченным, и в адрес Хельмута Марко последовала критика за оскорбительные высказывания. В пятницу через Servus TV Марко выпустил заявление, в котором извинился за свои слова.

«Что касается моего замечания о Серхио Пересе, сделанном в понедельник 4 сентября в программе Sport and Talk на Servus TV, то я хочу извиниться за своё оскорбительное замечание, – говорится в заявлении Хельмута Марко. – Я хочу совершенно чётко заявить, что не считаю, что мы вправе делать обобщения о людях любой страны, любой расы, любой этнической принадлежности.

Я пытался подчеркнуть, что в этом году выступления Серхио изменились, но было бы неправильно приписывать это его культурному наследию».