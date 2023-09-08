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Льюис Хэмилтон уже думает о следующем контракте

Льюис Хэмилтон уже думает о следующем контракте

Перед Гран При Италии было объявлено о продлении контракта Льюиса Хэмилтона с Mercedes до конца 2025 года. Семикратный чемпион мира рассказал, что сразу после подписания нового соглашения с командой стал думать о планах на 2026 год и следующем контракте.

Льюис Хэмилтон: «Моя цель на следующие два года заключается в том, чтобы выложиться на 100% и выиграть чемпионский титул. Наша команда занимает второе место в Кубке конструкторов, и мы хотим свергнуть тех, кто сейчас на вершине. Я на 100% верю, что мы сможем это сделать.

Если говорить о долгосрочных планах, то я уже думаю о следующем контракте – о том, как он может выглядеть, и какой он может быть продолжительности. Я обдумываю этот вопрос уже какое-то время.

Но всё ещё может измениться. Может, в следующем году я решу, что достаточно. Кто знает? Никогда не знаешь, что ждёт тебя в жизни, но прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы каждый день оставаться позитивным. Я знаю, что сейчас в команде всем приходится нелегко.

Важно сохранять спортивную форму и здоровье, находить правильный баланс между удовольствием и работой, баланс в семейной жизни и так далее. Я считаю, что сейчас у меня найден этот баланс, и это позволяет по-настоящему любить то, чем я занимаюсь».

Источник:www.f1news.ru

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