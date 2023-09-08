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Автоспорт

Нико Росберг: Aston Martin нужны два быстрых гонщика

Нико Росберг: Aston Martin нужны два быстрых гонщика

После Гран При Италии отрыв Фернандо Алонсо в личном зачёте от напарника Лэнса Стролла вырос до 123 очков. В последних семи гонках канадский гонщик заработал только 12 очков против 71 у Алонсо.

В Кубке конструкторов Aston Martin опустилась на четвёртое место, хотя ещё недавно занимала вторую строчку. Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что в Aston Martin не могут себе позволить продолжать сотрудничество с медленным гонщиком, если команда рассчитывает бороться за высокие позиции.

Нико Росберг: «Проблема фундаментальная. Я не знаю, что случилось с Лэнсом Строллом, ведь он неплохой гонщик. В начале сезона он ехал практически на уровне Алонсо. Когда Фернандо занимал третье место, Лэнс финишировал пятым или шестым. Я не знаю, что со Строллом происходит сейчас, но очевидно, что у него тяжёлый период.

В долгосрочной перспективе в Aston Martin не могут себе позволить сотрудничать с гонщиком, который так сильно отстаёт. Лэнс должен или прибавить, вернувшись на позиции, на которых он должен быть, или команде придётся начать думать о замене второго гонщика.

Фернандо нужно, чтобы его подталкивали вперёд. Работа с настройками получается гораздо эффективнее, когда ей занимаются два гонщика – динамика совершенно другая. Очень важно, чтобы в команде были два очень быстрых гонщика.

Не мне судить, но если проблемы Лэнса продолжатся, то может ему стоит заняться чем-то ещё? Думаю, всем будет проще, если Стролл найдёт способ вернуться на позиции, на которых он должен быть – недалеко от Фернандо».

Источник:www.f1news.ru

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