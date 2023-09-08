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Автоспорт

Палоу не верит, что получит шанс перейти в Формулу 1

Палоу не верит, что получит шанс перейти в Формулу 1

Алекс Палоу во второй раз стал чемпионом серии IndyCar, досрочно, за один этап до завершения сезона, выиграв титул, и мы об этом рассказывали. Но в жизни 26-летнего испанца, похоже, сложностей больше, чем на гоночных трассах, ведь компания McLaren Racing подала на него суд за нарушение контрактных обязательств.

На этом фоне Алекс весьма сдержанно оценивает свои шансы попасть в Формулу 1.

«Когда в 2021 году я выиграл титул в IndyCar, то получил возможность поработать на тестах за рулём машины Формулы 1 вместе с командой McLaren, и тогда я не исключал, что получу шанс в этом чемпионате, – рассказал Палоу в интервью испанскому изданию SoyMotor. – Но я всегда говорил себе, что меня интересует не только Формула 1, и я не готов заплатить любую цену, лишь бы туда попасть.

Я понимаю, что это премьер-лига автоспорта, где соревнуются самые сильные команды и знаменитые автомобильные бренды, и, разумеется, я бы хотел выступать в Формуле 1, если бы представился хороший шанс.

Но в Америке у меня отличные возможности добиваться успеха, и я не хочу от них полностью отказываться. Мы предприняли попытку пробиться в Ф1, я пилотировал эти машины и думаю, что неплохо справился с делом, однако никакие возможности передо мной не открылись.

Я всё равно не мог сделать больше, чем сделал, и не думаю, что мне представится ещё один шанс, ведь время идёт, и постепенно я перестану подходить для Формулы 1 по возрасту. Я ещё подожду какое-то время. а пока постараюсь одержать как можно больше побед в IndyCar.

Появится шанс перейти в Ф1, мы будем рады. Если нет, тоже нормально, тогда я продолжу сражаться за победы в гонках и за титулы в IndyCar. Но в следующем году мне исполнится 27 лет, поэтому я уже не жду нового шанса. Возможно, время уже упущено».

Источник:www.f1news.ru

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