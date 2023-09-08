Решение об автоспорте на Олимпиаде откладывается

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Включение автоспорта в программу Олимпийских игр обсуждается несколько лет, в очередной раз этот вопрос должны были рассматривать на этой неделе – в связи с играми в Лос-Анджелесе 2028 года, но он вновь был отложен.

На единственное место в программе наряду с автоспортом претендуют флаг-футбол, крикет, софтбол, лякросс, брейк-данс, карате, кикбоксинг и сквош.

«Из-за продолжающихся дискуссий между МОК и Комитетом по организации Игр 2028 года не удалось провести заседание для подготовки окончательных рекомендаций. Спортивная программа Олимпийских игр 2028 года будет обсуждаться позже», — говорится в заявлении МОК.