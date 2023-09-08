Самому первому спонсору Хаккинена грозит банкротство

В минувший понедельник хозяева ресторана Allun Grilli, что расположен в Вантаа, городе-спутнике Хельсинки, объявили о неминуемом банкротстве своего предприятия, просуществовавшего более полувека.

Но какое отношение это имеет к Формуле 1? Дело в том, что в своё время эта компания была самым первым спонсором Мики Хаккинена. Allun Grilli считается в Финляндии легендарным местом, связанным с историей национального автоспорта, и там даже есть небольшая экспозиция спортивных трофеев, связанных с карьерой двукратного чемпиона мира.

«Не знаю, смог бы Мика продолжить выступать в гонках, если бы мы тогда его не поддержали, – вспоминает Айри Котилайнен, основавшая Allun Grilli в 1972 году. – Отец Мики разослал, наверное, 50 или 70 писем в крупные компании, пытаясь найти спонсоров, которые бы помогли его сыну, но никто не откликнулся. После этого он пришёл к нам и спросил, можем ли мы поддержать Мику.

Мы никому никогда не говорили, сколько денег тогда, в середине 80-х, смогли выделить, пусть это остаётся нашим секретом».

В начале 90-х, когда Хаккинен уже выступал в Формуле 1, бывая на родине, он регулярно заглядывал в Allun Grilli.

«Даже после аварии в Аделаиде в 1995 году, когда Мика вернулся в Финляндию, он прямо из аэропорта приехал к нам. В то время наш ресторан находился по старому адресу, – добавила Котилайнен. – Он тогда был в неважном настроении, но когда спустя месяц появился у нас снова, он был уже совершенно другим, поскольку уже готовился вернуться в гонки».

Проблемы у заведения начались именно после смены дислокации. Когда-то оно процветало, там было много посетителей, а особенно в дни гонок, когда ресторан буквально превращался в место сбора финских болельщиков, но в последние годы он постоянно находится в кризисе – впрочем, как и многие другие предприятия финского общепита.

Отчасти это связано с тем, что Allun Grilli так и не оправился после пандемии коронавируса, когда люди вынуждены были изменить свои привычки и сидели по домам, но положение усугублялось ещё и тем, что незадолго до этого ресторану пришлось переехать в другое здание, и ремонт нового помещения обошёлся хозяевам в крупную сумму. Они влезли в долги, которые так и не удалось выплатить.

«У нас 40 тысяч евро долга. Если кто-то придёт на помощь и поддержит нас, мы сможем продолжить, но сейчас у нас проблемы», – откровенно заявила Айри Котилайнен, уже предупредившая всех сотрудников о предстоящем банкротстве.