Шансы Риккардо подписать контракт на 2024-й растут

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Шансы Даниэля Риккардо подписать контракт на выступления в Формуле 1 в 2024 году растут. Исполнительный директор AlphaTauri Питер Байер рассказал, что команде в составе нужен опытный гонщик, и Даниэль подходит на эту роль.

Питер Байер: «Я считаю, что мы не можем себе позволить только растить молодых гонщиков. Помимо этого мы должны быть конкурентоспособны. Для того, чтобы выступать на конкурентоспособном уровне в Формуле 1, нужно использовать потенциал обеих машин. Для этого команде нужен один опытный и один молодой гонщик. Именно такой состав я и стремлюсь заполучить – опытный и молодой гонщик.

Молодой гонщик сможет больше научиться у опытного, и опытный поможет команде. Например, Даниэль очень помог нам в настройке машины. Нам необходима обратная связь не только от молодого гонщика, но и от опытного».

Помимо прочего Питер Байер очень хорошо отозвался о Лиаме Лоусоне. Тем самым он дал повод для разговоров, что новозеландец может заменить Юки Цуноду в следующем сезоне.

«Честно говоря, Лиам великолепен, – продолжает Байер. – В Зандфорте у него были худшие условия для дебюта, которые только можно представить. Шёл дождь, состояние трассы постоянно менялось, но он очень хорошо справился с работой.

Мне очень нравится, насколько профессионально Лиам подходит к решению задач, и он очень спокоен за рулём. Он получил обратную связь от инженеров и прибавлял с каждым кругом. Такой прогресс впечатляет».