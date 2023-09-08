Следить

Автоспорт

Шансы Риккардо подписать контракт на 2024-й растут

Шансы Риккардо подписать контракт на 2024-й растут

Шансы Даниэля Риккардо подписать контракт на выступления в Формуле 1 в 2024 году растут. Исполнительный директор AlphaTauri Питер Байер рассказал, что команде в составе нужен опытный гонщик, и Даниэль подходит на эту роль.

Питер Байер: «Я считаю, что мы не можем себе позволить только растить молодых гонщиков. Помимо этого мы должны быть конкурентоспособны. Для того, чтобы выступать на конкурентоспособном уровне в Формуле 1, нужно использовать потенциал обеих машин. Для этого команде нужен один опытный и один молодой гонщик. Именно такой состав я и стремлюсь заполучить – опытный и молодой гонщик.

Молодой гонщик сможет больше научиться у опытного, и опытный поможет команде. Например, Даниэль очень помог нам в настройке машины. Нам необходима обратная связь не только от молодого гонщика, но и от опытного».

Помимо прочего Питер Байер очень хорошо отозвался о Лиаме Лоусоне. Тем самым он дал повод для разговоров, что новозеландец может заменить Юки Цуноду в следующем сезоне.

«Честно говоря, Лиам великолепен, – продолжает Байер. – В Зандфорте у него были худшие условия для дебюта, которые только можно представить. Шёл дождь, состояние трассы постоянно менялось, но он очень хорошо справился с работой.

Мне очень нравится, насколько профессионально Лиам подходит к решению задач, и он очень спокоен за рулём. Он получил обратную связь от инженеров и прибавлял с каждым кругом. Такой прогресс впечатляет».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Япония и Южный Судан квалифицировались на Олимпиаду, победы Франции и Финляндии

Теннис

US Open. Алькарас не без проблем победил Эванса, Дрэйпер и Арнальди впервые сыграют в четвертом круге на турнире Grand Slam

Теннис

US Open. Синнер победил Вавринку и дальше сыграет против Зверева, де Минор третий раз прошел в 1/8 финала

Бокс

Юбэнк досрочно победил Лиама Смита

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Испания уступила Канаде и пролетела мимо плей-офф, США проиграли Литве

Баскетбол

Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу

Бокс

Хан: Результат реванша Кроуфорда и Спенса будет прежним

Бокс

Фаниан единогласным решением судей проиграл британцу

Баскетбол

Старый Луцк продлил контракты с Маркивым и Коровяковым

Баскетбол

Форвард сборной Сербии по баскетболу утратил почку после удара локтем на ЧМ-2023

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт