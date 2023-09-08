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Стелла: Для борьбы за победы нужен большой шаг

Стелла: Для борьбы за победы нужен большой шаг

В McLaren добились серьёзного прогресса с начала сезона, но руководитель команды Андреа Стелла считает, что до борьбы за победы пока далеко…

Андреа Стелла: «С учётом сегодняшнего отставания, для борьбы за победы нам нужен ещё по крайней мере один такой же большой шаг, который мы сделали в Австрии.

В ближайших гонках мы такой шаг сделать не сможем. Надеюсь, мы отыграем ещё несколько десятых, для борьбы за победы этого не хватит, но, я надеюсь, позволит нам ещё несколько раз до конца сезона подняться на подиум.

Мы вовсю работаем с машиной 2024 года, уделяя ей всё большее внимание. Дело не в ограничении бюджета, а скорее во времени. На определённом этапе мы должны были это сделать, это планировалось заранее».

Источник:www.f1news.ru

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