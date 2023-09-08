Следить

Автоспорт

Ваулз: Элбон счастлив пройти путь наверх вместе с Williams

Ваулз: Элбон счастлив пройти путь наверх вместе с Williams

Алекс Элбон заработал все очки Williams в этом сезоне, в том числе за седьмое место в Монреале и Монце, за восьмые в Великобритании и Зандфорте. Алекс явно заслуживает более быструю машину, и в Williams постараются со временем её предоставить.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Алекс должен стремиться к победам и подиумам. У него большой потенциал, он заслуживает того, чтобы сражаться в группе лидеров. И он счастлив пройти этот путь вместе с Williams.

Для нас это идеальная ситуация. Алекс приближается к пику своей карьеры, он должен быть полностью сосредоточен на том, чтобы сделать всё возможное, используя данные Богом способности, пока они существуют.

Учитывая, что Алонсо успешно выступает в 42 года, у Элбона впереди ещё лет пятнадцать. У него достаточно времени, но кто-то из наших гонщиков скажет мне, что всё, что ему нужно – заработать одно-два очка, я буду разочарован. Гонщик не должен так думать. Всегда нужно ставить перед собой высокие цели и пытаться достичь максимально высоких результатов».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Италия обыграла Сербию и прочие матчи основного раунда

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Япония и Южный Судан квалифицировались на Олимпиаду, победы Франции и Финляндии

Бокс

WBA назначила Чарра регулярным чемпионом мира в супертяжелом весе

Теннис

US Open. Алькарас не без проблем победил Эванса, Дрэйпер и Арнальди впервые сыграют в четвертом круге на турнире Grand Slam

Теннис

US Open. Синнер победил Вавринку и дальше сыграет против Зверева, де Минор третий раз прошел в 1/8 финала

Бокс

Юбэнк досрочно победил Лиама Смита

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Испания уступила Канаде и пролетела мимо плей-офф, США проиграли Литве

Баскетбол

Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу

Бокс

Хан: Результат реванша Кроуфорда и Спенса будет прежним

Бокс

Фаниан единогласным решением судей проиграл британцу

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт