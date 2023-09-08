Ваулз: Элбон счастлив пройти путь наверх вместе с Williams

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Алекс Элбон заработал все очки Williams в этом сезоне, в том числе за седьмое место в Монреале и Монце, за восьмые в Великобритании и Зандфорте. Алекс явно заслуживает более быструю машину, и в Williams постараются со временем её предоставить.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Алекс должен стремиться к победам и подиумам. У него большой потенциал, он заслуживает того, чтобы сражаться в группе лидеров. И он счастлив пройти этот путь вместе с Williams.

Для нас это идеальная ситуация. Алекс приближается к пику своей карьеры, он должен быть полностью сосредоточен на том, чтобы сделать всё возможное, используя данные Богом способности, пока они существуют.

Учитывая, что Алонсо успешно выступает в 42 года, у Элбона впереди ещё лет пятнадцать. У него достаточно времени, но кто-то из наших гонщиков скажет мне, что всё, что ему нужно – заработать одно-два очка, я буду разочарован. Гонщик не должен так думать. Всегда нужно ставить перед собой высокие цели и пытаться достичь максимально высоких результатов».