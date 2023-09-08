Звёзды Формулы 1 прошлых лет выступят в Гудвуде

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В этот уик-энд в британском Гудвуде пройдёт традиционный фестиваль Goodwood Revival, посвящённый истории автоспорта, в котором примут участие звёзды Формулы 1 прошлых лет.

Третий год подряд в их числе будет Дженсон Баттон, чемпион мира 2009 года, и в разные дни ему предстоит пилотировать три разных машины. Сегодня он сядет за руль классического спорткара Porsche 911, затем выйдет на старт одной из гонок на итальянском седане Alfa Romeo Giulietta T.I., выпускавшемся в 50-х, но больше всего внимания будет приковано к третьей машине.

Это уникальный спорткар Jaguar C-Type, выпущенный семь десятилетий назад, который в своё время принадлежал великому аргентинскому гонщику, пятикратному чемпиону мира Хуану-Мануэлю Фанхио, но теперь эта машина принадлежит Баттону. В период с 1951-го по 1953 гг. было построено всего 53 таких машины, и Дженсон подчеркнул, что только одна из них была выкрашена в бронзовый цвет – именно она теперь является гордостью его коллекции.

Также в Гудвуде в эти дни можно будет увидеть Марка Уэббера, Деймона Хилла, Джонни Херберта, Педро де ра Росу, Каруна Чандхока, Марка Бланделла, Эмерсона Фиттипальди и сэра Джеки Стюарта. Кто-то их них, как и Баттон, будет выступать в гонках на исторической технике разных лет, кто-то – участвовать в других событиях разнообразной программы фестиваля, который вновь соберёт тысячи поклонников гоночной культуры. Кстати, как сообщают организаторы, все билеты на пятницу и субботу уже проданы.