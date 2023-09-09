Алонсо: У каждого вида гонок свои особенности

18

Исторический автодром Circuito del Jarama, что близ Мадрида, с 1968-го по 1981 гг. девять раз принимал Гран При Испании, но в среду там вновь ревели гоночные моторы.

На трассе в Хараме проходило весёлое событие, организованное Finetwork, крупным испанским провайдром мобильной связи, и в нём принимал участие Фернандо Алонсо, который общался с болельщиками, восторженно встречавших своего кумира, а также катал местную прессу на гоночном Aston Martin DTM предыдущего поколения с двигателем мощностью в 500 с лишним л.с.

«Этот спорткар по своим характеристикам ближе всего к Формуле 1, они почти как у одноместных машин», – прокомментировал двукратный чемпион мира.

Алонсо прокатил по трассе только трёх журналистов, выигравших такое право в специальной лотерее, но перед этим у него была возможность привыкнуть к машине и настроить её так, как ему надо, чтобы получить удовольствие по полной программе. А всего он проехал по трассе длиной 3,85 км 51 круг.

В Хараме собралось несколько тысяч испанских поклонников автоспорта, скандировавших «Тридцать три! Тридцать три! Сингапур! Сингапур!». Разумеется, это были искренние пожелания, чтобы на следующем этапе сезона Алонсо одержал свою тридцать третью победу.

«Мы были очень близки к этому в Монако, а также я думаю, что у нас был шанс в Канаде, – приводит слова Фернандо автор публикации в испанской газете AS, которому повезло, и он был одним из пассажиров гонщика Aston Martin F1. – В Зандфорте под конец гонки тоже можно было побороться за победу, но там наша машина была не так быстра, как в Монако и Канаде.

Почему я не стал атаковать Ферстаппена на рестарте? Была такая мысль, но мне не удалось подобраться к нему достаточно близко. Я надеялся, что смогу попытаться, но когда автомобиль безопасности покинул трассу, Макс сразу уехал вперёд».

Алонсо – один из тех универсально подготовленных гонщиков, кто проверил свои силы в разных категориях и чемпионатах, в том числе выиграл «24 часа Ле-Мана» и выступил в ралли-рейде «Дакар».

«У каждого вида автоспорта свои особенности, – подчеркнул он. – Картинг – самый «чистый» вид гонок, где ты осваиваешь азы мастерства начиная с детства. Возможно, именно его я люблю больше всего.

Гонки на выносливость интересны тем, что там ты выступаешь в одном экипаже с двумя напарниками, а марафон может длиться 24 часа. Indy 500 – отдельная история, в этой гонке всё зависит от множества нюансов, потому что там у всех одинаковые машины.

А в Формуле 1, пожалуй, теперь не так весело, из-за того, что гонок стало слишком много, и ты занят весь год, но этот чемпионат самый популярный, это королевская категория. Если же говорить о Дакаре, то это не просто гонка, это ещё и совершенно особый опыт».