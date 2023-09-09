Alpine подписала крупный спонсорский контракт

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Команда Alpine подписала многолетнее соглашение с Qatar Airways, которая стала официальным партнёром команды. Ранее в этом году авиакомпания, базирующаяся в Дохе, заменила конкурентов из Emirates в статусе глобального партнёра Формулы 1, а теперь объединила усилия с командой из Энстоуна.

В следующем месяце Формула 1 вернётся в Катар, где на трассе Лосаил состоится второй в истории Гран При Катара. Во время этапа, который пройдёт 6-8 октября, на шлемах и кепках Пьера Гасли и Эстебана Окона появятся логотипы авиакомпании.

«Мы гордимся многолетним сотрудничеством с Alpine и тем, что команда поможет нам в продвижении Гран При Катара», – прокомментировал подписание контракта генеральный директор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер.