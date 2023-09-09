Баттон: Лично я бы не хотел быть напарником Макса

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Слова Льюиса Хэмилтона, сказанные в дни итальянского гоночного уик-энда в эфире телеканала Sky Sports, что у Макса Ферстаппена не было и нет сильных напарников, прокомментировал Дженсон Баттон.

В своё время в течение трёх сезонов он выступал за McLaren вместе с Льюисом, однако подчеркнул, что лично он всё-таки больше опасался бы Макса, будь он его напарником, а не семикратного чемпиона мира.

Льюис тогда сказал буквально следующее: «Когда я опережал в квалификации Валттери Боттаса на полсекунды или на шесть десятых, пресса не говорила то же самое, что говорит сегодня, когда Макс опережает Серхио Переса на шесть десятых. Сейчас всё раздуто намного сильнее.

Лично я считаю, что Валттери и все мои напарники были сильнее, чем напарники Макса. Дженсон Баттон, Фернандо Алонсо, Джордж Расселл, Валттери, Нико Росберг. Их было много, и все они очень сильные и очень стабильные гонщики, тогда как Максу не пришлось иметь дело ни с одним таким напарником».

Дженсон Баттон в эти дни выступает в Гудвуде на гоночном фестивали, посвящённом истории автоспорта, и репортёр Sky Sports попросил его прокомментировать сказанное Хэмилтоном.

«Думаю, что у Льюиса были очень сильные напарники, в том числе чемпионы мира. А у Макса таких действительно не было, но лично я больше опасался бы Макса, если бы у нас были одинаковые машины, – подчеркнул чемпион мира 2009 года. – Полагаю, дело в том, что машина Red Bull создана именно под его стиль пилотирования. Или он умеет пилотировать ту машину, которую ему предоставляет Эдриан Ньюи.

Я представляю, что Эдриан Ньюи ему говорит: "Это самая быстрая машина в мире! Но если ты попытаешься уменьшить уровень прижимной силы в её передней части, она поедет медленнее, хотя пилотировать станет легче".

А Макс отвечает: "Хорошо, значит, я должен научиться пилотировать машину с такими настройками, какие вы задумали, когда её создавали. И должен ехать настолько быстро, насколько смогу".

Думаю, в этом Макс очень хорош, хотя у многих других гонщиков начинаются проблемы, когда они пытаются с ним соперничать. Понимаю, что я дал длинный ответ, но это сложный вопрос. В общем, у Льюиса были сильные напарники, но лично я бы не хотел быть напарником Макса.

Но все они – невероятно талантливые гонщики, лучшие в мире и относятся к числу самых лучших, когда-либо выступавших в Формуле 1. Мне бы хотелось, чтобы борьба за победы между Максом, Льюисом и Фернандо Алонсо была более острой – я бы выделил именно этих троих. Но в Формуле 1 идёт соперничество технологий, и надо признать должное, что в Red Bull сейчас в этом плане работают лучше других».