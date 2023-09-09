Феттель прокатился на RB7 по «Северной петле»

3

В этот уик-энда на Нюрбургинге, в том числе на легендарной «Северной петле», компания Red Bull проводит свой гоночный фестиваль, в котором принимают участие гонщики Формулы 1, в разное время выступавшие и выступающие сейчас за команды Red Bull Racing и AlphaTauri.

Юки Цунода развлекал публику – а на автодроме собрались десятки тысяч болельщиков – тем, что дымил резиной и крутил пончики на гоночном спорткаре Honda NSX GT3 Evo, выкрашенном в цвета команды из Фаэнцы, а Себастьян Феттель и Дэвид Култхард промчались по исторической трассе Nordschleife на машинах RB7 образца 2011 года.

Четырёхкратный чемпион мира вновь получил возможность сесть за руль своей Kinky Kylie – тогда, больше 12 лет назад, он назвал эту машину «Соблазнительной Кайли», и она позволила ему выиграть второй титул.

Сейчас машина работает на синтетическом углеродно-нейтральном топливе – таким образом Себастьян продолжает свою акцию Race Without Trace, т.е. «Гоняйся, но не оставляй следа».

«Сегодня на Нюрбургринге аншлаг, собралось очень много людей – говорят, только на одном этом участке трассы их порядка 30 тысяч, и это замечательно! – поделился он после первого показательного заезда. – Я вижу много флагов – спасибо болельщикам за такую поддержку! Это замечательная возможность продолжить рассказывать о нашей программе Race Without Trace и объяснять людям, почему меня так волнуют проблемы экологии.

Я проехал по трассе, получил большое удовольствие и готов подтвердить, что это вполне можно делать более ответственным образом. И пусть это только первые небольшие шаги, но дело того стоит».

Кроме гонщиков Red Bull в фестивале Formula Neurburgring принял участие ещё один ветеран Формулы 1 – Герхард Бергер. Правда, с ним произошла некоторая неувязка: австриец пилотировал свою историческую Ferrari F412-T2, на которой выступал в 1995 году, однако выехав на трассу, вынужден был остановиться всего через несколько метров.

«Я свернул не в ту сторону и поехал в противоположном направлении!» – рассказал он потом.

Также публика увидела на трассе ещё более старую машину – Ferrari 312 B3 образца 1974 года. На ней в те времена выступал Ники Лауда, а сегодня за руль сел его сын Матиас, опытный гонщик GT.

«Проехать на ней по Nordschleife было просто невероятно! На пятой передаче я смог дать полный газ – когда пилотируешь эту технику, невольно проникаешься уважением к гонщикам той эпохи и к их достижениями», – прокомментировал он.