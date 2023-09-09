Формуле 1 будет непросто отказать Andretti Global

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Велика вероятность, что проект Andretti Global уже получил одобрение FIA – по сведениями хорошо информированных источников, заявка на организацию новой команды Формулы 1, поданная американской стороной, наконец-то одобрена, и мы об этом упоминали.

Но это вовсе не значит, что все главные трудности позади. Если то, о чём накануне сообщил немецкий журнал Auto Motor und Sport, соответствует действительности, то Майкла Андретти и его партнёров можно поздравить с первой победой, однако их ждёт немало новых не менее серьёзных испытаний.

В Формуле 1 по-прежнему не убеждены, что появление 11-й команды принесёт чемпионату мира заметную пользу в коммерческом отношении, и что намерения Andretti Global не сводятся к тому, чтобы в обозримом будущем выгодно перепродать франшизу кому-то ещё.

Любопытный юридический момент заключается в том, что если заявка была одобрена FIA, то руководству Формулы 1 будет не так-то просто отказать Andretti Global, для этого нужны более чем веские доводы.

Ещё в 2000 году Еврокомиссия заставила FIA внести коррективы во все основополагающие документы федерации, регламентирующие участие в автоспортивных соревнованиях. Суть в том, что отказать потенциальным желающим в праве выйти на старт можно лишь из соображений безопасности или по формальным причинам юридического характера.

В случае с проектом Andretti нежелание Формулы 1 и участников чемпионата делиться призовым фондом с будущей командой вряд ли можно подверстать под эти причины. К тому же проект заручился поддержкой Cadillac, компании с мировым именем, входящей в корпорацию General Motors. Есть риск, что в случае отказа FIA и Формуле 1 могут грозить судебные иски, а это неизбежно повлечёт весьма серьёзные издержки.

Но даже если Andretti удастся преодолеть скепсис организаторов и сопротивление традиционных участников чемпионата мира, новая команда неизбежно окажется в хроническом цейтноте, ведь американская сторона планировала дебютировать в чемпионате уже в 2025 году.

Даже если она будет следовать модели, опробованной Haas F1, избрав в качестве партнёра Alpine, и 70% компонентов машины будет производиться в Европе, за год с небольшим всё это нормально организовать просто невозможно.

В General Motors заявляли о планах создания собственного двигателя, однако на это нужно несколько лет. В Audi занялись разработкой гибридной силовой установки для Формулы 1 уже давно, подключив к этому немалые силы, и только-только успеют к 2026-му. Поэтому более реалистичный сценарий – приобретать готовые двигатели у Renault и брендировать их Cadillac.

Но французские силовые установки и сейчас заметно уступают конкурентам по эффективности, а в случае с клиентскими моторами проблема, как правило, усиливается недостатками шасси. При этом в Формуле 1 больше всего опасаются, что команда Andretti будет просто неконкурентоспособна – хотя бы потому, что проект реализуется в предельно сжатые сроки.

Теоретически в Формуле 1 могут сознательно затягивать рассмотрение «дела Andretti Global» до того момента, когда будет заключён новый Договор Согласия. А в процессе обсуждения этого документа участники и организаторы чемпионата могут договориться об увеличении платы, взимаемой с новых команды, с $200 до $600 млн. А это в свою очередь может стать серьёзным препятствием на пути реализации любого нового проекта, даже если его поддерживает крупный автоконцерн.

Впрочем, официального подтверждения, что заявка Andretti одобрена FIA, всё равно пока нет.