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Автоспорт

Формуле 1 будет непросто отказать Andretti Global

Формуле 1 будет непросто отказать Andretti Global

Велика вероятность, что проект Andretti Global уже получил одобрение FIA – по сведениями хорошо информированных источников, заявка на организацию новой команды Формулы 1, поданная американской стороной, наконец-то одобрена, и мы об этом упоминали.

Но это вовсе не значит, что все главные трудности позади. Если то, о чём накануне сообщил немецкий журнал Auto Motor und Sport, соответствует действительности, то Майкла Андретти и его партнёров можно поздравить с первой победой, однако их ждёт немало новых не менее серьёзных испытаний.

В Формуле 1 по-прежнему не убеждены, что появление 11-й команды принесёт чемпионату мира заметную пользу в коммерческом отношении, и что намерения Andretti Global не сводятся к тому, чтобы в обозримом будущем выгодно перепродать франшизу кому-то ещё.

Любопытный юридический момент заключается в том, что если заявка была одобрена FIA, то руководству Формулы 1 будет не так-то просто отказать Andretti Global, для этого нужны более чем веские доводы.

Ещё в 2000 году Еврокомиссия заставила FIA внести коррективы во все основополагающие документы федерации, регламентирующие участие в автоспортивных соревнованиях. Суть в том, что отказать потенциальным желающим в праве выйти на старт можно лишь из соображений безопасности или по формальным причинам юридического характера.

В случае с проектом Andretti нежелание Формулы 1 и участников чемпионата делиться призовым фондом с будущей командой вряд ли можно подверстать под эти причины. К тому же проект заручился поддержкой Cadillac, компании с мировым именем, входящей в корпорацию General Motors. Есть риск, что в случае отказа FIA и Формуле 1 могут грозить судебные иски, а это неизбежно повлечёт весьма серьёзные издержки.

Но даже если Andretti удастся преодолеть скепсис организаторов и сопротивление традиционных участников чемпионата мира, новая команда неизбежно окажется в хроническом цейтноте, ведь американская сторона планировала дебютировать в чемпионате уже в 2025 году.  

Даже если она будет следовать модели, опробованной Haas F1, избрав в качестве партнёра Alpine, и 70% компонентов машины будет производиться в Европе, за год с небольшим всё это нормально организовать просто невозможно.

В General Motors заявляли о планах создания собственного двигателя, однако на это нужно несколько лет. В Audi занялись разработкой гибридной силовой установки для Формулы 1 уже давно, подключив к этому немалые силы, и только-только успеют к 2026-му. Поэтому более реалистичный сценарий – приобретать готовые двигатели у Renault и брендировать их Cadillac.

Но французские силовые установки и сейчас заметно уступают конкурентам по эффективности, а в случае с клиентскими моторами проблема, как правило, усиливается недостатками шасси. При этом в Формуле 1 больше всего опасаются, что команда Andretti будет просто неконкурентоспособна – хотя бы потому, что проект реализуется в предельно сжатые сроки.

Теоретически в Формуле 1 могут сознательно затягивать рассмотрение «дела Andretti Global» до того момента, когда будет заключён новый Договор Согласия. А в процессе обсуждения этого документа участники и организаторы чемпионата могут договориться об увеличении платы, взимаемой с новых команды, с $200 до $600 млн. А это в свою очередь может стать серьёзным препятствием на пути реализации любого нового проекта, даже если его поддерживает крупный автоконцерн.

Впрочем, официального подтверждения, что заявка Andretti одобрена FIA, всё равно пока нет.

Источник:www.f1news.ru

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