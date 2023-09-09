Гасли и Окон провели показательные заезды в Ле-Мане

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Сегодня в Ле-Мане на кольце Бугатти прошло любопытное событие, в котором приняли участие гонщики Alpine F1.

Это гоночный фестиваль GP Explorer, организованный звездой французского интернета блогером Squeezie – суть его в том, что это соревнования, в которых на реальных машинах Формулы 4 гоняются мастера виртуальных гонок.

Но сегодня публика, собравшаяся на трибунах, была приятно удивлена, когда на трассу на старых машинах Формулы 1 выехали оба гонщика Alpine – Пьер Гасли и Эстебан Окон.

Это были машины, построенные в Энстоуне в 2012-м и 2013 гг., когда команда называлась Lotus, но перекрашенные в актуальные цвета Alpine. На них стоят ставшие уже классическими атмосферные моторы V8 производства Renault, по могучему рыку которых до сих пор ностальгируют любители гоночной старины.

Разумеется, Пьер и Эстебан сами повеселились от души и развлекали болельщиков, дымя резиной и наворачивая «пончики», что стало отличным дополнением к общей атмосфере праздника.