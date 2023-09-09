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Льюис Хэмилтон ответил на критику Джеки Стюарта

Льюис Хэмилтон ответил на критику Джеки Стюарта

На днях трёхкратный чемпион мира Джеки Стюарт дал интервью, в котором  прозвучало несколько реплик, явно не понравившихся Льюису Хэмилтону. В частности, Стюарт сказал, что у Льюиса больше нет «сильного желания» стать чемпионом, и «из-за этого, а также из-за того, что его машина больше не самая быстрая, у него серьёзные проблемы».

В пятницу в эфире BBC Breakfast Льюис Хэмилтон ответил Джеки Стюарту: «Некоторые недалёкие люди дают свои комментарии, не зная, какая работа проводится на заднем плане.

Я надеюсь, что в будущем, когда завершу карьеру и буду смотреть на следующее поколение гонщиков, я буду воодушевлять их и объяснять, что ошибаться – это нормально. Они будут совершать много ошибок, я продолжу совершать ошибки ещё много лет, но я хочу вдохновлять, а не закрывать на них глаза. Я хочу быть именно таким человеком».

Льюис добавил, что проблемы последних сезонов не повлияли на его мотивацию, а пережитые трудности позволили стать лучше.

«В последние два года мы не добивались успехов, но всё равно это было потрясающее время, – продолжает Хэмилтон. – Нам всем пришлось сплотиться и поддержать друг друга. Именно поэтому, когда мы с командой создадим машину, которая нам необходима, я буду лучше подготовлен к борьбе, чем когда-либо прежде».

Источник:www.f1news.ru

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