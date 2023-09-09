Оскар Пиастри готов выступать в Формуле 1 до 40 лет

5

Фернандо Алонсо в июле отметил свой 42-й день рождения, при этом в 2023 году он уже семь раз поднимался на подиум, и не исключено, что при удачном стечении обстоятельство может одержать свою 33-ю победу. Льюис Хэмилтон на прошлой неделе продлил контракт с Mercedes ещё на два сезона, т.е. семикратный чемпион мира тоже собирается выступать в Формуле 1 как минимум до 40 лет.

А вот Макс Ферстаппен вполне категорично заявил, что устанавливать рекорды спортивного долголетия не собирается.

Оскару Пиастри, в этом году дебютировавшему в Формуле 1 в составе McLaren, ближе пример Алонсо и Хэмилтона, чем голландского гонщика Red Bull Racing.

Когда его спросили, сколько времени он хотел бы выступать в Формуле 1, 22-летний австралиец весело ответил:

«Мне понадобилось 18 лет, чтобы сюда попасть. Если мне и в 40 лет будет нравиться ездить на гоночных машинах, и я по-прежнему буду любить дело, которым занимаюсь, то думаю, что и следующие 18 лет будут потрачены не зря.

Если гонщик добился таких успехов, как Льюис, то вполне понятно, почему он так любит свою работу, и я считаю, что мы все начинаем заниматься автоспортом как раз потому, что действительно любим гонки.

Разумеется, чем выше уровень, на котором ты выступаешь, тем сильнее прессинг, тем больше приходится заниматься всякими другими делами и т.д., но лично я буду вполне счастлив, если продолжу гоняться и в таком возрасте».

Алексу Элбону 27 лет, он проводит свой четвёртый полный сезон в Формуле 1 и второй в составе Williams. Он тоже не прочь выступать в чемпионате мира до 40 лет, но признаёт, что для этого необходим талант, сравнимый с дарованием Хэмилтона.

«Чтобы оставаться в Формуле 1 до 40-летнего возраста, надо обладать редким талантом, какой встречается только раз в поколение, – полагает Алекс. – Мы бы все хотели выступать в Ф1 и в 40 лет, но обычно так не бывает. Можно поставить перед собой такую цель, но вы же понимаете, насколько трудно так долго оставаться на высоком уровне, каких усилий это требует. Не сомневаюсь, Льюису это под силу, потому что он по-прежнему мотивирован и полон энергии».