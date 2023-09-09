Пьер Гасли: В Сингапуре я намерен отыграться за Монцу

В своей колонке на официальном сайте чемпионата Пьер Гасли поделился воспоминаниями о трёх предыдущих гоночных уик-эндах, сложившихся по-разному, и пообещал в Сингапуре отыграться за неудачу в Монце.

Всем привет! Вполне можно сказать, что несколько минувших недель были полны как успехов, так и неудач – много всего происходило, и наиболее ярким событием стал подиум в Зандфорте, за которым последовал трудный уик-энд в Монце.

Но ещё перед самым летним перерывом, когда мы были в Бельгии, нам пришлось испытать целую бурю эмоций – звучит банально, но это правда. В четверг в Спа я счёл за честь собрать весь паддок, чтобы отдать дань памяти моему дорогому другу Антуану Юберу – мы тогда совершили пробежку по трассе. Я вспоминаю этот совершенно особенный момент и благодарен всем, кто принял в ней участие несмотря на ужасную погоду.

А затем в нашей команде произошли кое-какие изменения.

У Alpine большие амбиции, при этом я гонщик, и мне нужно одно: чтобы машина, которую я пилотирую, была как можно более быстрой. Конечно, я благодарен Лорану Росси, Отмару Сафнауэру и Алану Пермейне за их поддержку, за их работу, но команда движется дальше, и в дальнейшем будем иметь дело с теми людьми, кто руководит ею сейчас.

В боксах Alpine царит оживление, все трудятся сообща под началом Брюно Фамена и Джулиана Роуза – кстати, в своё время в Формуле Renault 3.5 я выступал за команду Arden, которой он тогда руководил. Было это в 2014 году, и я тогда, будучи новичком, занял 2-е место в чемпионате, уступив только Карлосу Сайнсу! У меня отличные отношения с Джулианом, и я рад, что мы снова сотрудничаем – теперь уже в Формуле 1.

Перед летним перерывом было замечательно финишировать третьим в субботнем спринте в Спа. Разумеется, это порадовало и придало дополнительную мотивацию всей команде. В Занфорте мы стремились хорошо выступить, но вряд ли кто-либо ожидал, что там мы добьёмся такого результата. Вот это была гонка!

Думаю, перед началом уик-энда у нас были скромные ожидания. Мы предполагали, что на голландской трассе будем более-менее конкурентоспособны и можем рассчитывать на финиш в районе 10-го места, как уже не раз было в этом сезоне.

В квалификации мы, пожалуй, выступили несколько хуже, чем хотелось, но в воскресенье всё изменилось. Гонка была долгой и проходила по странному сценарию. Когда дождь заливает визор шлема уже на стартовом поле, то понятно, что все карты будут перемешаны – именно так и произошло.

На самом первом круге в 12-м повороте я принял смелое решение ехать в боксы. Я прокричал команде по радио, чтобы готовились принимать мою машину, и меня вообще не волновало, как отреагируют наши стратеги – я свернул на пит-лейн, чтобы получить промежуточную резину. Как мы видели, это оказалось правильным решением.

После этого я знал, что у нас хорошие шансы на высокий результат – это мог быть подиум, финиш в первой пятёрке или что-либо подобное. Мы были в гуще борьбы, на равных сражались с Ferrari, Mercedes и Aston Martin. Вероятно, подсознательно я чувствовал, что после того, что произошло в Австралии, когда мы упустили подиум, у меня осталось незавершённое дело.

Нам повезло, что Серхио Перес получил штраф, но ведь и я по ходу гонки был наказан за похожее нарушение на пит-лейн, поэтому считаю, что подиум мы заслужили. Кроме того, на трассе у нас была отличная дуэль с Карлосом Сайнсом, которого я опередил по внешнему радиусу в 1-м повороте – по сути, именно этот манёвр позволил финишировать в первой тройке.

Когда поднимаешься на подиум по итогам гонки Формулы 1, испытываешь невероятные ощущения. Мне это удалось уже четыре раза, и это очень много для меня значит. Команда действительно заслуживала такого результата – я знаю, что у всех, кто работает на наших базах в Энстоуне и Вири, была возможность увидеть наши трофеи. Мы посвящаем наши успехи всем сотрудникам Alpine. Просто хочется, чтобы таких моментов было больше, именно ради этого мы и трудимся каждый день.

Если в Зандфорте всё было замечательно, то в Монце, однозначно, мы испытали горечь неудачи. Итальянский уик-энд был тяжёлым, и его хочется поскорее забыть. Мы ожидали, что придётся непросто, поскольку знали, что трасса в Монце по своим характеристикам нашей машине совершенно не подходит.

Тем не менее, тот уик-энд нас многому научил, а это всегда помогает двигаться вперёд. В этом году нас ещё ждут гонки на похожих трассах, следовательно, мы сможем лучше к ним подготовиться.



После Монцы я несколько дней провёл дома в Милане. Поскольку меня интересуют и другие виды спорта, то я посмотрел документальный сериал про американский футбол и обратил внимание на то, как игроки настраиваются психологически и готовятся к матчам. Не сомневаюсь, другие спортсмены тоже смотрят Drive to Survive, сериал про Формулу 1, снятый Netflix, и вполне возможно, что они говорят примерно так же. Мне кажется, что сравнивать разные виды спорта очень интересно.

Кроме того, я поиграл в гольф с моим братом Полем, и это было весело. Я сейчас очень увлёкся гольфом. Хотя эта игра доставляет мне немало переживаний, но моменты радости бывают тоже! Надо как-нибудь сыграть матч с Ландо Норрисом или Карлосом Сайнсом и выяснить, кто лучший гольфист среди гонщиков Формулы 1!

Напоследок добавлю, что в среду в Монце мы поработали на тестах с шинниками Pirelli, испытывали резину, предназначенную для 2024 года, после чего вернулись на базу Alpine F1 в Энстоун, где приступили к подготовке к этапу в Сингапуре.

Нас ждут два сложных гоночных уик-энда в Азии. Это исключительно тяжёлый период сезона, что связано и со сменой часовых поясов, и с высокой влажностью, но это всё тоже часть нашей работы.

В следующий уик-энд на городской трассе Марина-бей я намерен отыграться и обеспечить команде хороший результат – постараемся заработать очки. Надеюсь в следующей моей колонке у нас будет повод обсудить ещё одно успешное выступление. И спасибо всем за поддержку!