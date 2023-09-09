Продаётся бывший моторхоум Вильнёва и Баттона

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«Хотите стать следующим гордым хозяином знаменитого моторхоума Дженсона Баттона?» – с таких слов начинается объявление на британском сайте Alltrack, посвящённое весьма любпытному предложению, рассчитанному на состоятельных поклонников Формулы 1.

Речь о моторохоуме The Icon производства американской компании Newell Coach Corp. модели Newell 450, в 1998 году разработанном и построенном по специальному заказу Жака Вильнёва, на тот момент действующего чемпиона мира. Говорят, это первый подобный дом на колёсах, который стоил более $1 миллиона. Но канадец был не единственным чемпионом мира, им пользовавшимся, поскольку позднее этот автобус достался Дженсону Баттону.

По оснащению специфическое транспортное средство может поспорить с дорогим коттеджем: затемнённые окна, кухня со всем необходимым оборудованием и большим холодильником, стиральная машина, кондиционер, гранитный пол с подогревом, гардероб, двуспальная кровать, качественная аудиосистема Bose. В общем, чего там только нет, предусмотрена даже сборная терраса, укомплектованная складной мебелью, которая устанавливается рядом с моторхоумом в хорошую погоду.

Приводится в движение Newell дизельным двигателем мощностью 450 л.с., и у автобуса автоматическая трансмиссия. Площадь салона – 46 кв. метров, что вполне сравнимо с малогабаритной квартирой, только уровень комфорта явно выше.

Стоит вся эта несколько подержанная роскошь, за четверть века сменившая не одного владельца, 99 тысяч евро.