Следить

Автоспорт

Продаётся бывший моторхоум Вильнёва и Баттона

Продаётся бывший моторхоум Вильнёва и Баттона

«Хотите стать следующим гордым хозяином знаменитого моторхоума Дженсона Баттона?» – с таких слов начинается объявление на британском сайте Alltrack, посвящённое весьма любпытному предложению, рассчитанному на состоятельных поклонников Формулы 1.

Речь о моторохоуме The Icon производства американской компании Newell Coach Corp. модели Newell 450, в 1998 году разработанном и построенном по специальному заказу Жака Вильнёва, на тот момент действующего чемпиона мира. Говорят, это первый подобный дом на колёсах, который стоил более $1 миллиона. Но канадец был не единственным чемпионом мира, им пользовавшимся, поскольку позднее этот автобус достался Дженсону Баттону.

По оснащению специфическое транспортное средство может поспорить с дорогим коттеджем: затемнённые окна, кухня со всем необходимым оборудованием и большим холодильником, стиральная машина, кондиционер, гранитный пол с подогревом, гардероб, двуспальная кровать, качественная аудиосистема Bose. В общем, чего там только нет, предусмотрена даже сборная терраса, укомплектованная складной мебелью, которая устанавливается рядом с моторхоумом в хорошую погоду.

Продаётся бывший моторхоум Вильнёва и Баттона

Приводится в движение Newell дизельным двигателем мощностью 450 л.с., и у автобуса автоматическая трансмиссия. Площадь салона – 46 кв. метров, что вполне сравнимо с малогабаритной квартирой, только уровень комфорта явно выше.

Стоит вся эта несколько подержанная роскошь, за четверть века сменившая не одного владельца, 99 тысяч евро.

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Япония и Южный Судан квалифицировались на Олимпиаду, победы Франции и Финляндии

Теннис

US Open. Алькарас не без проблем победил Эванса, Дрэйпер и Арнальди впервые сыграют в четвертом круге на турнире Grand Slam

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Испания уступила Канаде и пролетела мимо плей-офф, США проиграли Литве

Теннис

US Open. Синнер победил Вавринку и дальше сыграет против Зверева, де Минор третий раз прошел в 1/8 финала

Бокс

Юбэнк досрочно победил Лиама Смита

Баскетбол

Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу

Бокс

Хан: Результат реванша Кроуфорда и Спенса будет прежним

Бокс

Фаниан единогласным решением судей проиграл британцу

Баскетбол

Старый Луцк продлил контракты с Маркивым и Коровяковым

Баскетбол

Форвард сборной Сербии по баскетболу утратил почку после удара локтем на ЧМ-2023

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт