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Даниэль Риккардо опубликовал фотографию травмированной руки после операции.

Две недели назад в Зандфорте гонщик AlphaTauri во второй тренировке врезался в защитный барьер, чтобы избежать столкновения с остановившимся на траектории Оскаром Пиастри. В результате удара Риккардо сломал пястную кость мизинца левой руки в нескольких местах, что потребовало хирургического вмешательства в госпитале Барселоны. Во время операции в руку гонщика были установлены четыре винта и металлическая пластина.

Сегодня Даниэль опубликовал в социальных сетях снимок руки после операции с тринадцатью швами и коротким сообщением: «Относительно без изменений». На следующем снимке Риккардо уже в тренажёрном зале поддерживает спортивную форму.

Австралийский гонщик пропустит предстоящий Гран При Сингапура и, скорее всего, Гран При Японии. Возвращение Даниэля Риккардо за руль ожидается на Гран При Катара 6-8 октября.