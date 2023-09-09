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Автоспорт

Риккардо опубликовал фотографию травмированной руки

Риккардо опубликовал фотографию травмированной руки

Даниэль Риккардо опубликовал фотографию травмированной руки после операции.

Две недели назад в Зандфорте гонщик AlphaTauri во второй тренировке врезался в защитный барьер, чтобы избежать столкновения с остановившимся на траектории Оскаром Пиастри. В результате удара Риккардо сломал пястную кость мизинца левой руки в нескольких местах, что потребовало хирургического вмешательства в госпитале Барселоны. Во время операции в руку гонщика были установлены четыре винта и металлическая пластина.

Сегодня Даниэль опубликовал в социальных сетях снимок руки после операции с тринадцатью швами и коротким сообщением: «Относительно без изменений». На следующем снимке Риккардо уже в тренажёрном зале поддерживает спортивную форму.

Риккардо опубликовал фотографию травмированной руки

Австралийский гонщик пропустит предстоящий Гран При Сингапура и, скорее всего, Гран При Японии. Возвращение Даниэля Риккардо за руль ожидается на Гран При Катара 6-8 октября.

Источник:www.f1news.ru

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