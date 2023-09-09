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В FIA определили финалисток программы Girls on Track

В FIA определили финалисток программы Girls on Track

В FIA назвали имена финалисток четвёртого набора FIA Girls on Track – Rising Stars («Девушки на трассе – восходящие звёзды») – для участия в финальном этапе программы допущены восемь девушек, по четыре в каждой возрастной группе. Теперь им предстоит соревноваться в финале, который пройдёт на базе Гоночной академии Ferrari (FDA) в ноябре.

Девушки старшей группы будут соперничать за путёвку в Формулу 4, а те, что помладше, пока ориентированы на международный картинг.

На этой неделе на итальянском картодроме во Франчакорте под руководством представителей федерации, FDA и их итальянских партнёров проходили полуфинальные соревнования, по итогам которых были отобраны две четвёрки лучших.

В старшую группу финалисток вошли Альба Ларсен (Дания), Джоан Чиконте (Австралия), Доменика Ареллано (Эквадор) и Матильда Паатц (Германия).

Во вторую возрастную группу отобраны Бьянка Нагю (Венгрия), Эва Доррестийн (Нидерланды), Анабелла Фэйрклау (Великобритания) и Ванеса Шилкунайте (Литва).

В оставшееся до ноября время они продолжат тренироваться и готовиться к финалу программы. Лучшая юная гонщица получит финансовую поддержку FDA и в 2024-м проведёт сезон в европейском картинге,  а сильнейшая в старшей группе станет четвёртой девушкой, которую примут в академию Ferrari вслед за Майей Войг, Лаурой Кампс Торрас и Аурелией Нобельс. Фактически эта гонщица начнёт профессиональную карьеру и будет выступать в Формуле 4 при поддержке итальянской команды Iron Dames, партнёра FIA.

Источник:www.f1news.ru

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