Баттон: Это лучшая битва, в которой я участвовал!

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Гонки исторических машин разных классов, которые проходят в Гудвуде в дни традиционного осеннего фестиваля Goodwood Revival – довольно любопытное зрелище.

Во-первых, где ещё на гоночной трассе можно увидеть старые Ford, Jaguar, Austin, Alfa Romeo и, например, Standard Vanguard, выпущенные более 60 лет назад, но в абсолютно идеальном состоянии?

Во-вторых, и это самое важное, их в своё удовольствие пилотируют такие звёзды мирового автоспорта, как Дженсон Баттон, Том Кристенсен, Джимми Джонсон, Роман Дюма и другие.

Причём это совершенно не шуточные соревнования – профессионалы гоночного дела высшего класса пилотируют этот автомобильный антиквариат на пределе технических возможностей далёкой от совершенства техники и делают это так, что от этого зрелища невозможно оторваться.

Во вчерашней гонке на Кубок Св. Марии Дженсон пилотировал Alfa Romeo Giulietta T.I. заднеприводный итальянский седан Alfa Romeo, выпускавшийся в 50-х. В квалификации он показал 3-е время, но на первых кругах после старта потерял несколько позиций, после чего началось самое интересное.

Намереваясь отыграться, сначала Баттон боролся за 5-ю позицию с Каруном Чандхоком, бывшим гонщиком Формулы 1, а ныне своим коллегой по бригаде экспертов телеканала Sky Sports. Карун ехал на таком же древнем Standard Vangard и долго сопротивлялся, однако допустил ошибку, и его машину развернуло. Он вернулся на трассу, но уже за пределами первой десятки.

Затем Дженсону предстояло сражаться с гонщиками, ехавшими на переднеприводных Austin с более мощными двигателями, поэтому он не смог оказать сопротивление Тому Кристенсену. «Мистер Ле-Ман», стартовав с далёкой 24-й позиции, примерно к середине дистанции, стремительно прошив пелотон, добрался до 3-его места.

Но у Дженсона была захватывающая дуэль за 4-е место с Джимми Джонсоном, семикратным чемпионом NASCAR и его напарником по экипажу №24, вместе с которым в этом году проехал «24 часа Ле-Мана». на Chevrolet Camaro ZL1.

Острейшая борьба, в ходе которой они много раз менялись позициям, продолжалась буквально до последних метров дистанции гонки, но Баттон всё-таки пересёк линию на доли секунды раньше.

Вот как чемпион мира 2009 года прокомментировал это своё достижение: «Если вы хотите вдоволь повеселиться и покричать от восторга, то посмотрите запись этой гонки! Наверное, это была лучшая битва, в которой я когда-либо участвовал! Если вы начнёте смотреть, то обещаю, что досмотрите до конца!»

Можем подтвердить, что это вовсе не преувеличение – запись гонки можно найти на YouTube: 2023 St Mary's Trophy/Goodwood Revival.

А выиграл её Роман Дюма, неоднократный победитель «24 часов Ле-Мана», который в Гудвуде был вне конкуренции не только потому, что он отличный гонщик, но прежде всего потому, что пилотировал старый Ford Galaxy с огромным 7-литровым двигателем, и машинам с относительно скромными по объёму и мощности моторами за ним было не угнаться.