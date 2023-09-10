Чандхок легко отделался, когда загорелась его машина

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Среди мастеров автоспорта, которые в этот уик-энд принимали участие в гонках исторических машин в Гудвуде, был и Карун Чандхок, экс-пилот Формулы 1, а ныне один из штатных экспертов британского телеканала Sky Sports.

В одной из гонок он пилотировал фантастически дорогую Ferrari 250 GTO и стал участником опасного инцидента, который, к счастью, закончился без особых последствий, хотя со стороны выглядел весьма эффектно.

Когда Карун тормозил перед одним из поворотов трассы в Гудвуде, колёса заблокировались, а машина неожиданно загорелась, и её развернуло на 360 градусов. Сзади уже приближались соперники, но Каруну удалось восстановить контроль над уникальной Ferrari и съехать на обочину.

К счастью для него и для хозяина машины, аукционная цена которой может доходить до нескольких десятков миллионов, пламя быстро погасло, Чандхок успел выскочить, но подошва одного из его гоночных ботинок успела расплавиться.

«Повезло выскочить, отделавшись всего лишь расплавленным ботинком! – поделился он на своих страницах в социальных сетях. – На ходу в задней части машины что-то загремело, задние колёса заблокировались, и меня начало разворачивать. Жаль, что гонка за рулём машины моей мечты закончилась вот так, но я рад, что не пострадал!»

В интервью пресс-службе фестиваля в Гудвуде он рассказал дополнительные подробности: «Ferrari 250 GTO – одна из тех машин, о которых я мечтаю больше всего. Её владелец с радостью предоставил мне возможность выступить на ней в гонке, и всё складывалось весело, хотя у меня не было возможности догнать лидеров.

Но потом, когда я выходил на прямую из поворота Lavant, я услышал грохот, и задние колёса заблокировались. Я обернулся и увидел пламя, поэтому постарался безопасно съехать с трассы, чтобы на асфальт пролилось как можно меньше масла.

Разумеется, я был в некотором потрясении, но маршалы и хозяин машины меня успокоили. Для него важнее всего было, что я не пострадал. Он оказался очень понимающим человеком.

Вообще владельцам этой техники надо отдать должное: они разрешают нам гоняться на своих машинах, созданных 60 лет назад, которые очень дорого стоят. Они понимают, что есть риск аварий, что неприятности действительно происходят, но хозяин этой Ferrari сказал мне, что хочет её отремонтировать, после чего вновь вернуться в Гудвуд».

В 2018 году прекрасно сохранившийся экземпляр Ferrari 250 GTO был продан за рекордные $70 млн. – в первой половине 60-х машина участвовала в гонках, в том числе в 1963-м финишировала 4-й в Ле-Мане, но ни разу не побывала в авариях.

Эта модель выпускалась в Маранелло с 1962-го по 1964 гг., и всего было построено только 36 таких машин. 250 GTO считается одним из самых красивых автомобилей всех времён, и позволить себе роскошь им владеть могут только обладатели крупных состояний.

Например, такая машина есть у Лоуренса Стролла, совладельца компании Aston Martin и одноимённой команды Формулы 1, у Ника Мейсона, барабанщика легендарной группы Pink Floyd, и у знаменитого модельера Ральфа Лорена.