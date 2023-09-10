Даниэль Риккардо: Я бы снова уменьшил размеры машин

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Даниэль Риккардо продолжает восстанавливаться после травмы левой руки, полученной в конце августа в Зандфорте, и этот период продлится ещё не одну неделю, поэтому он пропустит не только предстоящий этап в Сингапуре, но, вероятно, ещё и Гран При Японии.

Но австралиец уже вновь воспринимается не как резервист, а как полноправный гонщик чемпионата, и руководство AlphaTauri уже даёт понять, что связывает с ним планы на 2024 год.

То, что Риккардо – один из опытнейших профессионалов паддока, не вызывает сомнений, и с высоты своих 12 с половиной сезонов в Формуле 1 он вполне имеет право на свои оценки тех или иных сторон спорта.

Незадолго до травмы он принял участие в записи видеоподкаста P1, где был гостем популярного британского журналиста Мэтта Галлахера и отвечал на вопросы болельщиков. Среди откровенно забавных и весёлых вопросов было и несколько серьёзных, в частности, под конец программы его попросили назвать что-то одно, что бы он в первую очередь изменил в современной Формуле 1.

«Полагаю, с годами мои ответы на этот вопрос могли меняться, – сказал Даниэль. – С одной стороны, мне бы хотелось сделать так, чтобы машины разных команд были ближе друг к другу по своим скоростным возможностям. Как гонщик я бы это только приветствовал, ведь тогда мы все были бы в равных условиях. Впрочем, при этом я считаю, что Формуле 1 всё-таки свойственно что-то вроде иерархии.

Но вообще-то я бы предпочёл изменить кое-что другое. Мне больше всего нравились машины, на которых мы выступали в 2014-2016 гг., потому что они были более узкими и более короткими. Именно на них мне больше всего нравилось преследовать вплотную машины соперников и обгонять их.

Мне кажется, тогда это было всё-таки проще, несмотря на то, что машины нынешнего поколения специально разрабатывались таким образом, чтобы на них было проще вести преследование. Так что я бы изменил размеры машин и снова сделал их меньше».