Джеки Стюарт вновь сел за руль чемпионской Tyrrell 006

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В этот уик-энд сэр Джеки Стюарт, трёхкратный чемпион мира, вновь сел за руль Tyrrell 006 с классическим двигателем Ford Cosworth DFV V8 – на этой машине легендарный шотландский гонщик полвека назад, в 1973-м, выиграл в третий раз выиграл титул.

Машина отличалась норовистым характером, пилотировать её на пределе было очень сложно, из-за короткой базы поведение Tyrrell 006 на трассе было весьма нервным, и Стюарту понадобилось всё его мастерство, чтобы её укрощать.

Эту машину он получил на третьем этапе сезона и сразу же выиграл Гран При ЮАР, проходивший на трассе в Кьялами. Затем было ещё четыре победы – в Цольдере, Монако, Зандфорте и на Нюрбургринге. Выиграв Гран При Германии, Стюарт в 27-й раз поднялся на вершину подиума в Формуле 1. Этот рекорд по числу побед продержался 14 лет – только в 1987-м его перекрыл Ален Прост.

С трассой в Гудвуде у Джеки Стюарта связаны особые воспоминания: именно здесь произошло событие, предопределившее его карьеру в автоспорте. В 1964-м там он участвовал в тестах, пилотировал машину Формулы 3 команды Tyrrell, и в тот же день в Гудвуде ездил уже опытный Брюс Макларен. Джеки стабильно показывал результаты, более высокие, чем новозеландский гонщик, будущий основатель команды McLaren. В результате Кен Тиррелл предложил Джеки контракт, а всё остальное — уже история.

И когда в эти дни публика, собравшаяся в Гудвуде на фестиваль Goodwood Revival, видит сэра Джеки за рулём его Tyrrell, она буквально чувствует дыхание истории автоспорта. Кстати, говорят, он и сейчас, в свои 84 года, проехал круг с вполне нормальной скоростью – по-другому Джеки Стюарт не умеет.