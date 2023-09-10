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Лучшими результатами Mercedes в 2023 году остаются два вторых места Льюиса Хэмилтона. Его напарник Джордж Расселл назвал слабую сторону машины W14, над устранением которой инженеры продолжают работать.

Джордж Расселл: «Мы очень стараемся улучшить баланс машины в поворотах. Мы с Льюисом хотим чувствовать большую уверенность в поведении задней части машины, чтобы каждый уик-энд можно было приниматься за работу с первого же круга на выезде из боксов.

На протяжении всего сезона Red Bull очень хороши в этом аспекте – на первом круге гоночного уик-энда их гонщики едут на пределе, не опасаясь разбить машину или допустить разворот. Мы стремимся к этому же, но для этого необходимо улучшить баланс.

В целом, во многих областях есть мелочи, в которых можно прибавить. Если удастся отыграть пять сотых здесь, и пять сотых там, то неожиданно окажется, что машина показывает хорошее время на круге. Над этим мы и работаем в данный момент».