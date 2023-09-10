Финн Боттас представил свой бренд австралийского вина

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Валттери Боттас расширяет спектр своих деловых интересов в области производства алкогольных напитков. Про финский джин Oath мы рассказывали, но теперь он обратил взор совсем в другом направлении и представил свой бренд австралийского шираза.

Этот продукт производится в Южной Австралии в знаменитой долине Макларен компанией Oliver’s Taranga, и Валттери решил назвать его финским словом Ihana, что значит «прекрасный, восхитительный».

Разумеется, уже придумана легенда, что когда Боттас впервые попробовал этот шираз, созданный Коринной Райт, виноделом в шестом поколении, он пришёл в полный восторг и произнёс именно это слово.

Уже доступен для онлайн-заказов подарочный набор из двух бутылок этого вина в весьма привлекательной коробке – всё это называется Edition #1 и предлагается за $160. Простая арифметика подсказывает, что цена одной ёмкости Ihana будет $80, что по нынешнему курсу стремится к 8 тысячам рублей. Мягко говоря, вино не на каждый день, хотя, наверное, найдутся страстные поклонники гоночных талантов Боттаса, которые несмотря ни на что попробуют и его шираз, после чего тоже воскликнут: Ihana!