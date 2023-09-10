Герхард Бергер: Nordschleife – это уже не для меня

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Ветеран Формулы 1 Герхард Бергер в этот уик-энд принимает участие в программе гоночного фестиваля, который компания Red Bull проводит на Нюрбургринге, классическом немецком автодроме.

Бергер вновь пилотирует машину Ferrari F1-412T2, на которой в 1995 году шесть раз финишировал в первой тройке, и о том, что не всё прошло по сценарию, мы упоминали.

Red Bull Formula Nuerburgring превратилась в настоящий гоночный праздник, который посетили более 60 тысяч болельщиков.

«Это замечательное событие, оно напоминает мне о давно минувших днях, который я провёл на этой трассе, – прокомментировал Бергер. – Как всегда, Red Bull удаётся организовать нечто яркое, всё прошло хорошо, и на автодроме собралось много людей.

Здесь отличные машины, хорошие гонщики, и болельщикам это нравится. Главное, всегда здорово вернуться за руль одной из твоих старых гоночных машин. В кокпите этой Ferrari я не сидел с 1995 года, но сразу получил удовольствие.

Хотя похоже, что «Северная петля» – уже не для меня. Я не смог найти въезд на неё, а потом пришлось выключить двигатель, который начал перегреваться. Поэтому по Nordschleife я не проехал.

Исторически так сложилось, что благодаря машинам установилась своего рода эмоциональная связь между людьми и технологиями. В них есть нечто привлекательное. Понятно, что сейчас в автоспорте дуют иные ветры, но люди не хотят расставаться со старой техникой, она по-прежнему вызывает восторг, и это можно видеть по лицам болельщиков».