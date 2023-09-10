Лука де Мео объяснил, почему уволил Сафнауэра

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В дни бельгийского гоночного уик-энда Отмар Сафнауэр и Алан Пермейн неожиданно лишились своих руководящих постов в Alpine F1, и заводскую команду Renault временно возглавил Брюно Фамен. Примерно в это же время Лорана Росси, бывшего исполнительного директора Alpine, перевели на другую работу, не связанную с автоспортом.

Инициатором этих радикальных мер и процесса реструктуризации Alpine был Лука де Мео, глава Renault Group. После своего увольнения Сафнауэр, говоря о его причинах, упрекнул менеджмент французского концерна в отсутствии терпения и непонимании закономерностей, свойственных Формуле 1.

В то время де Мео никак не отреагировал на слова бывшего руководителя Alpine F1, но сделал это сейчас: «Они давали мне определённые обещания, но не сдержали их. Если вы что-то говорите вашему боссу, значит, вы должны это сделать, такова динамика деятельности компании».

Надо полагать, глава концерна имеет в виду, что Росси обещал через 100 гонок сделать из Alpine команду, которая будет претендовать на победы в чемпионате мира. И хотя с того времени прошло примерно 30 гонок, а при Сафнауэре и того меньше, результаты не вселяли особого оптимизма, тем более что доработка двигателей заморожена до 2026 года, а это значит, что ликвидировать дефицит мощности силовых установок Renault будет практически невозможно. Если, конечно, не удастся как-то договориться с FIA и всеми участниками чемпионата.

После 14 этапов сезона Alpine занимает только 6-е место в Кубке конструкторов, весьма заметно уступая McLaren, которая находится на строчку выше, хотя пару раз гонщики команды поднимались на подиум – Эстебану Окону это удалось в Монако, Пьеру Гасли – в Зандфорте.

Лука де Мео, продолжая разговор о причинах недавних кадровых решений, подчеркнул: «Я не заставлял их ставить такие цели, они сами их перед собой поставили, но не справились».

Также исполнительный директор Renault Group в очередной раз категорично отмёл слухи о возможном завершении программы концерна в Формуле 1 и продаже команды: «Все эти истории, которые рассказывают о нашей команде – полная чушь. Формула 1 – такая же неотъемлемая часть проекта Alpine, как гонки на выносливость и другие виды автоспорта, поэтому мы продолжим двигаться вперёд и развиваться…»