Норрис и Элбон произвели сильное впечатление на Алонсо

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Фернандо Алонсо назвал Ландо Норриса и Алекса Элбона в числе самых перспективных молодых гонщиков Формулы 1. При этом ветераны чемпионата, такие как он сам и Льюис Хэмилтон, по мнению Фернандо, тоже неплохо справляются.

Фернандо Алонсо: «У Ландо Норриса большой талант, да и он сам приятный в общении парень. Алекс Элбон произвёл сильное впечатление в этом году. Из молодых гонщиков я могу выделить Габриэля Бортолето, который на днях выиграл титул в Формуле 3, и Хосе-Марию Марти.

В IndyCar отлично себя зарекомендовал Алекс Палоу. В конце концов, секундомер всегда говорит правду. В чемпионате есть много гонщиков, которые подталкивают вперёд таких ветеранов, как Льюис и я. В данный момент ветераны неплохо справляются».

Вспоминая череду событий в прошлом году, которая привела к контракту с Aston Martin, Фернандо Алонсо рассказал, что не жалеет об уходе из Alpine.

«Всё началось с решения Себастьяна Феттеля завершить карьеру, – рассказал Фернандо. – Во-вторых, переговоры с Alpine продолжались несколько месяцев, но мы так и не пришли к окончательному решению.

Что касается Aston Martin, то у них все бумаги были готовы в субботу после заявления Феттеля в четверг. На меня произвело впечатление их желание заполучить меня. Решение подписать контракт было рискованным, но на этот раз интуиция меня не подвела.

Надеюсь, зимой 2024-го мы добьёмся такого же прогресса, как и прошлой зимой. Это было бы невероятно. Конечно, не исключено, что до конца карьеры я больше не выиграю ни одной гонки, но каждый день за завтраком я думаю о борьбе за титул».