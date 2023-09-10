В Pirelli довольны работой шин в пятницу

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В пятницу для гонщиков Формулы 3 день начинался на влажной после дождя трассе, но в Формуле 1 отработали на сухой трассе и не испытали проблем…

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Все три состава в пятницу сработали в соответствии с ожиданиями. Ночью прошёл дождь, потом состояние трассы стремительно улучшалось – и эта эволюция продолжится по ходу уик-энда, что осложнит оптимизацию баланса машины и объективную оценку износа всех трёх составов.

Как и ожидалось, разница между составами оказалась невелика. Когда конфигурация состоит из прямых при сравнительно небольшом числе поворотов, результаты в большей степени зависят от скорости на прямой, что всегда добавляло интриги в Монце. В пятницу мы ещё раз убедились в том, что все три состава могут использоваться в воскресной гонке».