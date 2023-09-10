WEC: Команда Toyota в пятый раз стала чемпионом мира

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Заводская команда Toyota Gazoo Racing в пятый раз выиграла чемпионат мира по гонкам на выносливость, причём сделала это досрочно, на предпоследнем этапе сезона, проходившем на японском автодроме в Fuji Speedway.

Майк Конвей, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопес, выступающие на спортпрототипе Toyota GR10 Hybrid по №7, стали победителями «6 часов Фудзи», а их напарники, экипаж №8 в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы, заняли 2-е место.

Свидетелями победного дубля Toyota стали почти 55 тысяч японских болельщиков, собравшихся на трибунах автодрома.

Для экипажа №7 это уже четвёртая победа в этом сезоне, тогда как на счету второго трио Toyota лишь одно такое достижение, однако в личном зачёте впереди именно гонщики, выступающие на машине №8.

Заключительный отрезок сегодняшней гонки было доверено провести Камуи Кобаяши, и он первым пересёк линию финиша после 229 кругов дистанции.

Камуи Кобаяши, руководитель команды: «Победный дубль был нашей целью, достичь которой было не так просто, но мы показали отличный темп. Спасибо команде за её упорный труд, спасибо компании Toyota и нашим партнёрам!

Очень радостно видеть так много флагов Toyota Gazoo Racing вокруг трассы – я по-настоящему ценю такую поддержку болельщиков. Гонка была трудной, особенно после того, как на старте мы потеряли несколько позиций. На этой трассе очень тяжело обгонять гиперкары соперников, но и опережать машины других классов тоже было сложно, но мы справились, сделав то, что должны были сделать, а команда нам очень помогла.

Мы рады выиграть чемпионат именно на нашем домашнем этапе. По ходу сезона пришлось преодолеть немало испытаний, но у нас быстрая машина и сильная команда, мы не допускали ошибок, а гонщики отлично справлялись с делом.

Нашей первой задачей была победа в командном зачёте, и теперь мы отпразднуем это достижение. Следующая цель – чемпионский титул, и хотя мы пока немного отстаём по очкам, в Бахрейне постараемся сделать всё, что в наших силах».

Вместе с гонщиками Toyota Gazoo Racing на подиум поднялся Койджи Сато, президент корпорации Toyota, также возглавляющий автоспортивное подразделение Toyota Gazoo Racing Europe.

Финал сезона WEC пройдёт 4 ноября, это будет гонка «8 часов Бахрейна».