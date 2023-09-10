Зак Браун: Не думаю, что Палоу появится в Сингапуре

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В дни сингапурского гоночного уик-энда резервным гонщиком McLaren вместо Алекса Палоу может стать Пато О’Вард, выступающий за Arrow McLaren в серии IndyCar.

Между Палоу и McLaren Racing началась тяжба в британском суде, поскольку Зак Браун утверждает, что с испанцем был подписан контракт на 2024 год, а также ему был выплачен аванс, однако он отказался выполнять взятые на себя обязательства.

Алекс, недавно во второй раз ставший чемпионом IndyCar, в следующем сезоне продолжит выступать за команду Chip Ganassi Racing.

Когда у Зака Брауна, исполнительного директора McLaren Racing, спросили, намерены ли они продолжать сотрудничество с Палоу, он ответил: «Формально он по-прежнему остаётся нашим резервным гонщиков. Но ситуация меняется, поскольку я не думаю, что он появится в Сингапуре, хотя обязан это сделать.

Но у нас в этом году были разные резервные гонщики, и теперь эта практика продолжится. Предполагалось, что после завершения сезона в IndyCar Палоу будет работать с нами на всех оставшихся гонках. Но я вполне уверен, что в Сингапуре он не появится, хотя номер в отеле мы для него забронировали.

После того, что произошло, лично от Палоу мы вообще не слышали ни слова. То, как развиваются события, меня удивляет. Случилось то, что случилось, но проблема ещё и в том, как он себя ведёт».

Между McLaren и Mercedes существуют договорённости, что в случае необходимости обязанности резервного пилота может взять на себя Мик Шумахер. У Пато О’Варда пока нет суперлицензии FIA, поэтому к его услугам в McLaren смогут обратиться, если мексиканец этот документ получит, но для этого ему нужно хорошо выступить в сегодняшней финальной гонке сезона IndyCar в Лагуна-Сека.

Если О’Вард всё-таки удастся заработать достаточно очков для получения суперлицензии, то решение о том, кто будет резервистом McLaren в Сингапуре, примет Андреа Стелла, руководитель британской команды.

По словам Пато, на октябрь запланированы тесты в Барселоне, на которых он будет пилотировать машину McLaren, поскольку его сотрудничество с командой Формулы 1 продолжается.

«Мне предстоит провести тренировку на одной из оставшихся гонок сезона, поэтому я собираюсь на этапы в Мехико, Остине, Лас-Вегасе и Абу-Даби и уже в предвкушении», – подтвердил О’Вард.