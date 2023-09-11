Адвокаты Массы рассчитывают на поддержку Хэмилтона

В августе Фелипе Масса официально уведомил FIA и Формулу 1 о намерении обратиться в суд с иском по поводу их сговора и бездействия по ходу сезона 2008 года после аварии Нельсона Пике-младшего. Бернардо Виана, один из адвокатов бывшего гонщика, рассказал, что Масса пока не дал официальный ход делу, поскольку согласился предоставить Формуле 1 и FIA срок до середины октября, чтобы ответить на его претензии и урегулировать дело во внесудебном порядке.

«Мяч на их стороне, мы ждём ответ от Формулы 1 и FIA, – говорит Виана. – Они попросили больше времени на изучение, до середины октября, и мы любезно согласились на это».

Бернардо Виана добавил, что рассчитывает на поддержку Льюиса Хэмилтона и надеется, что гонщик Mercedes выступит в суде на стороне Фелипе Массы.

«Льюис важный посол спорта, который всегда защищал спортивную честность, – продолжает Виана. – Он почётный гражданин Бразилии, его очень любят бразильцы, и я надеюсь, что он поддержит нас. Мы не имеем ничего против Хэмилтона».