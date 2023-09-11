Боттас: Алонсо можно считать уникальным гонщиком

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Валттери Боттас считает Фернандо Алонсо уникальным гонщиком, однако не видит причин, которые помешают и ему выступать в Формуле 1 до сорока лет.

Валттери пару недель назад исполнилось 34, он на 8 лет младше двукратного чемпиона мира и выступает в Формуле 1 уже 11-й год. В своё время, в 2019-м и 2020-м, он дважды становился вице-чемпионом мира, когда был гонщиком Mercedes. Теперь, когда он выступает за Alfa Romeo, его результаты, конечно, намного скромнее, и успешными можно считать гонки, в которых ему удавалось финишировать в призовой десятке.

Любопытно, что свою последнюю на сегодняшний день победу Алонсо одержал в 2013 году, когда Валттери только дебютировал в чемпионате мира. В карьере испанца был период, когда он разочаровался в Формуле 1 и провёл два года в гонках на выносливость, где тоже выиграл титул и дважды – «24 часа Ле-Мана». Также он попробовал свои силы в ралли-рейде «Дакар», но в 2021-м вернулся в Ф1, выступал сначала за Alpine F1, а с этого года стал гонщиком Aston Martin и поднимался на подиум в половине уже состоявшихся Гран При этого сезона.

Профессионализм и мастерство Фернандо Алонсо вдохновляют Боттаса, финн считает его тем примером, на который нужно равняться.

«Посмотрите на Фернандо – он хороший пример того, чего может добиться гонщик, и он по-прежнему способен отлично выступать, – поделился Валттери в интервью Speedcafe. – У меня тоже впереди ещё немало лет. Разумеется, в нашем в спорте вы всегда должны подтверждать свои возможности и показывать результаты.

Необходимо в каждый уик-энд прилагать максимум усилий, стараться добиваться хороших результатов, а также упорно трудиться вместе с командой за пределами трассы. Всё это меня по-прежнему мотивирует.

Если говорить об Алонсо, то его, вероятно, можно назвать уникальным гонщиком. В нашем спорте не так часто бывало, что человек в его возрасте сохранял такую конкурентоспособность. Все люди разные, все гонщики отличаются друг от друга, но, повторюсь: Алонсо, вероятно – вообще особый случай. Но когда за ним наблюдаешь, это по-прежнему очень мотивирует, поэтому его, безусловно, можно считать примером.

Но и я чувствую, что не растерял скорость. В Формуле 1, когда ты достигаешь этой стадии, когда уже накоплен богатый опыт, в определённых обстоятельствах это может быть весьма привлекательным качеством для многих команд».

В настоящее время швейцарская команда, за которую выступает Боттас, переживает переходный период: на её базе будет создана заводская команда Audi, чей дебют запланирован на 2026 год, и процесс постепенных преобразований уже начался.

«Происходят определённые структурные изменения, – подтвердил Боттас. – Андреасу Зайдлю (занявшему пост исполнительного директора Sauber Group) понадобилось время, чтобы выяснить, что именно нужно команде, каким должен быть долгосрочный план, и теперь он начинает этот план составлять.

Разумеется, результаты этих перемен проявятся даже не в следующем году, а, вероятно, через два, три или четыре года».

Когда у Валттери спросили, хватит ли ему терпения, чтобы дождаться плодов этих реформ, он ответил: «В каких-то вещах я могу быть терпеливым. Я буду рад дождаться 2026 года, чтобы вновь получить возможность бороться за подиумы».