Де ла Роса: Я понял, что Хэмилтон и Алонсо – два монстра

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Карьера Педро де ла Росы в Формуле 1 продолжалась с перерывами с 1999-го по 2012 гг., и так получилось, что свои лучшие гонки он провёл в составе McLaren, хотя формально у него был лишь статус тест-пилота.

Сначала Педро заменил Хуана-Пабло Монтойю в Бахрейне, когда тот в начале сезона 2005 года получил травму, а затем вновь занял место колумбийца в середине 2006-го, когда тот рассорился с Роном Деннисом и расстался с британской командой, чтобы продолжить карьеру в NASCAR.

В интервью официальному сайту чемпионата де ла Роса так вспоминал о событиях, происходивших 17 лет назад: «Меня бросили в бой, но решения принимались непосредственно перед каждой гонкой, так что было непросто, ведь мне только в среду звонили, чтобы сообщить: "Да, поедешь ты".

Рон Деннис хотел, чтобы Льюис Хэмилтон как можно раньше сел за руль машины McLaren, но инженеры поддерживали мою кандидатуру, поскольку им нужна была стабильность, поэтому я продолжил выступать до конца года».

В Гран При Венгрии он единственный раз в карьере поднялся на подиум и заработал очки в пяти из восьми гонок, в которых стартовал в 2006 году. А на следующий сезон за McLaren должны были выступать Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, и контракты с обоими уже были подписаны.

Педро это не удивило: «Помню, как я впервые работал на тестах в Сильверстоуне вместе с Льюисом и в тот день увидел, что он особенный гонщик. Я был поражён тем, что уже после нескольких кругов он показывал высокий темп.

Он всегда отличался тем, что, садясь за руль любой новой для него машины, сразу пилотировал невероятно уверенно, причём на любой незнакомой трассе. Ему было достаточно всего пары кругов. Именно в этом была самая большая разница между Льюисом и другими гонщиками, кого я видел.

В 2007 году я понял, что Хэмилтон и Фернандо Алонсо – два монстра, два лучших гонщика той эпохи. Я тогда подумал: "Хорошо, я вернусь к своей прежней роли тест-пилота, но зато буду работать с двумя лучшими гонщиками, кого я видел за очень долгое время".

Перед 2008 годом, когда Фернандо ушёл из команды, у меня ещё оставалась надежда, что команда вновь обратится ко мне, и даже казалось, что в McLaren уже смотрят в мою сторону, и я стану напарником Льюиса, но в последний момент они пригласили Хейкки Ковалайнена.

Именно тогда всё для меня изменилось. Когда в команду взяли не меня, а Льюиса и Фернандо, двукратного чемпиона мира, для меня это не стало проблемой, но когда они позвали Хейкки, я почувствовал некоторый дискомфорт. Я понял, что ко мне уже никогда не обратятся, поэтому вновь пришлось искать место в другой команде».

В 2010 году Педро де ла Роса вернулся в чемпионат в составе Sauber, но это уже другая история…