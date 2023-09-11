Может ли Феттель вернуться в Формулу 1?

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В минувший уик-энд Себастьян Феттель вернулся за руль машины Формулы 1, приняв участие в гоночном фестивале «Формула Нюрбургринг», который проводила компания Red Bull на классическом немецком автодроме.

Себастьян вновь пилотировал машину RB7, на которой выступал в 2011 году – тогда месте с Red Bull Racing он выиграл свой второй чемпионский титул. Сейчас, делясь впечатлениями о новой встрече со своей «Соблазнительной Кайли», он не скрывал, что его переполняют позитивные эмоции.

И хотя это были лишь показательные выступления, вполне можно задаться вопросом: не собирается ли четырёхкратный чемпион мира вернуться в Формулу 1?

Поскольку Хельмут Марко, автоспортивный консультант Red Bull, по-прежнему регулярно общается со своим бывшим гонщиком, с которым его связывают давние рабочие и приятельские отношения, то вполне логично задать этот вопрос ему.

«Автоспорт – это обязательно двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине, а Себастьяна сейчас волнуют экологические темы, и его можно понять, – ответил Марко. – Но если он будет знать, какое направление развития избрала Формула 1, то почему бы ему не вернуться?

Если честно, я бы не хотел, чтобы он стал напарником Макса Ферстаппена. Но если уж Себастьян захочет вернуться, то в составе топ-команды, чтобы бороться за победы».

В общем, интрига остаётся. Осталось только процитировать самого Себастьяна, который так подвёл итоги своего участия в фестивале Red Bull: «Было такое ощущение, что я снова на стартовом поле и вот-вот начнётся гонка! И это было очень здорово и вызывало много радостных воспоминаний!..»

Может ли участие в показательных выступлениях как-то повлиять на настроения Феттеля, мы узнаем с течением времени. По информации немецкого таблоида Bild, меньше чем через две недели Себастьян вновь появится в паддоке Формулы 1 – это будет в дни Гран При Японии, однако речь идёт вовсе не о возвращении в гонки, а каком-то новом проекте.