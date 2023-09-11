Палоу: Я не собираюсь ездить на гонки Формулы 1

7

Зак Браун в минувший уик-энд был на финальном этапе сезона IndyCar, проходившем на калифорнийской трассе в Лагуна-Сека, и там он сказал, что не ожидает появления Алекса Палоу в Сингапуре, хотя у испанца по-прежнему есть контрактные обязательства перед McLaren, и формально он числится резервным гонщиком команды.

Эти слова исполнительного директора McLaren Racing мы приводили вчера, но теперь издание The Race цитирует Палоу, подтвердившего, что он не собирается в этом году ездить на гонки Формулы 1.

«Прежде всего я не могу быть в Сингапуре просто потому, что я выиграл титул, и мы отправляемся в Лос-Анджелес на церемонию награждения, – заявил теперь уже двукратный чемпион IndyCar. – А затем начнутся тесты машины 2024 года. Так что да, планы изменились. Я не собираюсь ездить на гонки Формулы 1.

Честно говоря, мы действительно не общаемся с Заком Брауном. В настоящий момент нам говорить не о чем, и я не думаю, что могу сообщить ему что-либо полезное. Но лично у меня с ним нет никаких проблем, и если я его увижу, то не собираюсь отворачиваться или переходить на другую сторону улицы. Но сейчас нам не о чем говорить».

В McLaren Racing уже подали в суд на Палоу за нарушение контрактных обязательств. Также в команде пока не подтвердили, кто будет выполнять обязанности резервного гонщика в дни Гран При Сингапура. Высказывались предположения, что им может стать Пато О’Вард, выступающий за Arrow McLaren в IndyCar, но это зависело от результатов гонки в Лагуна-Сека.

В случае успеха в финале сезона у мексиканца был шанс набрать достаточно баллов, чтобы претендовать на суперлицензию FIA, однако он финишировал только 9-м. По словам Зака Брауна, «У нас в этом году были разные резервные гонщики, и теперь эта практика продолжится».