Тренер Хюлкенберга о подготовке к Гран При Сингапура

Мартин Пул – тренер и физиотерапевт Нико Хюлкенберга, он работает с немецким гонщиком уже не один год и перед Гран При Сингапура рассказал об особенностях подготовки к этому этапу чемпионата.

Мартин Пул: «Мы задумались о подготовке к Сингапуру в самом начале летнего перерыва, во время которого Нико провёл много тренировок в условиях жары и высокой влажности – всё это даёт свой эффект.

Гран При Сингапура – уникальная гонка, поэтому мы повысили аэробные нагрузки, старались улучшить адаптацию к высоким температурам и сильнейшему дискомфорту, связанному с чувством усталости, возникающим в условиях жары.

Уже на трассе перед каждой сессией будем прилагать большие усилия, чтобы предварительно понизить температуру тела – для этого применяются охлаждающие жилеты, замороженные полотенца, а также холодные напитки. После каждой сессии Нико будет принимать ледяную ванну, чтобы быстро понизить температуру тела, это позволяет быстрее восстановиться. Обычно за эту гонку он теряет от 1,5 до 2 кг веса».