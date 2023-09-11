В Mercedes с оптимизмом ждут гонку в Сингапуре

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Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин с оптимизмом оценивает шансы команды на предстоящем этапе в Сингапуре. Городская трасса Марина-Бэй, на которой требуется высокая прижимная сила, должна подойти машине Mercedes W14.

Эндрю Шовлин: «Трасса в Сингапуре требует максимальной прижимной силы, поэтому у нас есть причины считать, что машина будет выглядеть конкурентоспособнее, чем в Монце. На трассах с высокой прижимной силой в Барселоне, Будапеште и даже в Зандфорте машина была быстра, и мы очень хорошо выступили.

Мы надеемся, что в предстоящий уик-энд окажемся немного быстрее и вернёмся на позиции, которые нам позволят бороться за подиумы. У трассы в Сингапуре есть довольно уникальные особенности. Кроме того, в этом году изменилась конфигурация – в конце круга были убраны четыре поворота в том месте, где раньше гоночное кольцо проходило в тоннеле.

Теперь этих поворотов нет, а вместо них – длинная прямая. Эти изменения отчасти повлияют на работу шин, но асфальт остался таким же абразивным. Pirelli привезёт три самых мягких состава, на трассе довольно много кочек, поэтому нагрузка на резину будет высокой.

Добавьте к этому, что гонка проходит ночью. Нам предстоит решить множество задач, но мы отправляемся в Сингапур с оптимизмом и рассчитываем на высокий результат».