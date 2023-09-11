Видео: Себастьян Феттель за рулём RB7 на Нюрбургринге

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О том, что Себастьян Феттель временно воссоединился с Red Bull для участия в фестивале «Формула Нюрбургринг», где ездил по легендарной «Северной петле» на чемпионской RB7, мы рассказывали.

Цитировали и самого четырёхкратного чемпиона мира, который был рад вернуться за руль своей машины, позволившей ему в 2011 году во второй раз выиграть титул. Себастьян тогда особенно высоко оценил атмосферу гоночного праздника, собравшего более 60 тысяч болельщиков, а теперь, когда появились видеоролики, снятые в минувший уик-энд на автодроме, её можем оценить и мы.