Вилладельпрат: Aston Martin может выступать стабильнее

Хоан Вилладельпрат, ветеран Формулы 1, в своё время работавший в McLaren, Ferrari, Tyrrell, Benetton и Prost, в интервью испанской газете El Confidencial поделился прогнозами на предстоящий Гран При Сингапура и оценил шансы Фернандо Алонсо и команды Aston Martin.

Хоан Вилладельпрат: «Фернандо Алонсо сейчас выступает очень уверенно, с прежней страстью, с энтузиазмом и готовностью сражаться. В Монце его машине не хватало максимальной скорости, а если бы в Aston Martin уменьшили углы атаки крыльев, то начались бы сложности с прохождением шиканы Ascari и поворотов Lesmo.

Впрочем, в команде это понимали, и неважно, что они при этом говорили. Они знали, что итальянская трасса не подходит AMR23, но всё-таки смогли заработать пару очков. Кроме того, из гонщиков Aston Martin результаты показывает только Алонсо, хотя команде нужен кто-то, кто бы прикрывал его тылы.

Лэнса Стролла практически не видно и не слышно, и это очень плохо, если говорить о положении команды в Кубке конструкторов. Феноменальным гонщиком его не назовёшь, но раньше ему удавалось финишировать в первой десятке, однако в последнее время он неважно справляется с делом.

В общем, очки для команды добывает только Фернандо. Когда у Aston Martin всё хорошо со скоростью, он делает максимум возможного и даже больше. Но если машина не держит трассу, он вряд ли что-то может предпринять. Не сомневаюсь, что в Монце он был сильно рассержен.

Проблемы Aston Martin связаны с тем, что они продолжают использовать аэродинамическую трубу Mercedes, идёт процесс реструктуризации команды, начался переезд на новую базу, а это не способствует сосредоточенной работе людей.

Команда вполне может выйти на более высокий уровень и показывать стабильные результаты, но это произойдёт не сразу. Там работают хорошие специалисты, они умеют создавать быстрые машины, но любому оркестру нужно время, чтобы научиться вместе играть, чтобы каждый инструмент зазвучал так, как надо. А пока этот оркестр играет не вполне стройно.

Это не значит, что при удачном стечении обстоятельств Aston Martin не может выиграть гонку. Фернандо зарабатывает очки, поднимается на подиум, но сила Red Bill или Mercedes именно в стабильности. Команде Алонсо этого пока не хватает. Однако в Сингапуре он вновь будет бороться за высокие результаты, ведь сильные стороны AMR23 проявляются именно на трассах, требующих среднего или высокого уровня прижимной силы.

По-моему, в Aston Martin построили отличную машину, хотя при этом они шли своим путём, не таким, как другие команды. Но гонка в Сингапуре обещает быть весёлой. Надеюсь, в Ferrari смогут решить проблемы, не позволявшие их машине хорошо справляться с трассами, требующими сильного прижима. Зато в Монце у них всё было хорошо.

С другой стороны, на городском кольце Марина-Бей должны неплохо выступить McLaren и Aston Martin; возможно, прибавит Alfa Romeo и даже Alpine, которая потерпела неудачу в Монце. Но соперничество будет очень острым.

Хотя до конца сезона осталось восемь гонок, борьба в чемпионате продолжается. Согласен, Макс Ферстаппен оторвался вперёд на несколько световых лет, а команда Red Bull хороша буквально во всём – у них всё отлично с тактикой, с пит-стопами и т.д. Но в какой-то момент что-то может пойти не так, поэтому ситуация в группе лидеров ещё может как-то измениться».