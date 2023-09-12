AlphaTauri готовит к Сингапуру комплекс обновлений

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В 2024 году AlphaTauri ждут серьёзные перемены, начиная с названия, хотя это не главное. Лоран Мекис сменит Франца Тоста на посту руководителя команды, у неё появятся новые спонсоры, а её машины технологически станут ближе к шасси Red Bull, которых смело можно считать лучшими в современной Формуле 1.

Но сейчас AlphaTauri занимает последнее место в Кубке конструкторов, на её счету всего три очка, однако уже принимаются меры к исправлению ситуации. По словам Петера Байера, исполнительного директора команды, в Фаэнце начинают применять разработки Red Bull Racing, и машина AT04 получит целый комплекс технических новинок уже в Сингапуре.

«В этом году мы видим очень интересные изменения в расстановке сил, когда вдруг резко прибавила Aston Martin, а затем McLaren, – рассказал Байер в интервью PlanetF1. – Но я полагаю, это связано с тем, что все они поняли: в Red Bull применяют правильный подход к разработке шасси, ведь в этих машинах прижимная сила генерируется по-новому.

У нас готов большой комплекс обновлений, который мы представим в Сингапуре – мы применяем тот же подход, что и все, поэтому машины конструктивно становятся всё более похожими. Думаю, в следующем году в этом плане они очень сблизятся.

Поскольку существуют бюджетные ограничения, а также действующий технический регламент, то мы должны оставаться самостоятельной командой Формулы 1, но нам надо продолжать развиваться и становиться на ноги. Разумеется, при этом не должно быть противоречий в плане поддержки, которую мы получаем от Red Bull.

Мы по-прежнему можем опираться на это техническое сотрудничество, именно к этому мы стремимся. То, что мы до сих пор не использовали подвеску Red Bull, хотя это разрешено, было просто ошибкой…»