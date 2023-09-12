Феттель невысоко оценивает шансы Шумахера вернуться

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В 2023 году Мик Шумахер приезжает на все этапы Формулы 1 в качестве резервного гонщика Mercedes и помогает команде, работая на симуляторе. Мик не скрывает своего желания вернуться за руль в 2024-м, но Себастьян Феттель считает, что шансы на возвращение минимальные.

«В данный момент ситуация для Мика сложная, – сказал Себастьян Феттель в эфире немецкого Sky Sport. – Вероятно, вакантным осталось всего одно место в пелотоне, и заполучить его довольно сложно. Но всегда остаётся небольшая вероятность, что всё получится.

Важно, чтобы в следующем сезоне всё сложилось для Мика. Для этого он должен продолжать работать, чтобы получить второй шанс. Это особенно важно для немецкого автоспорта, поскольку Мик не только самый большой молодой талант из Германии, но, вероятно, единственный в данный момент».

Говоря о перспективах возвращения в календарь Формулы 1 Гран При Германии, Феттель сказал: «Затраты на организацию Гран При слишком высоки и, возможно, немцы слишком прагматичны. Популярность Формулы 1 растёт по всему миру, но не в Германии».