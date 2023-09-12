Формула E: В Andretti подписали контракт с Норманом Нато

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Команда Andretti объявила, что в десятом сезоне Формулы E новым напарником Джейка Денниса, действующего чемпиона мира по гонкам на электромобилях, станет Норман Нато.

31-летний французский пилот неплохо провёл предыдущий сезон (его четвёртый в электрической серии) в составе заводской команды Nissan, под конец чемпионата заработал очки в шести гонках подряд и занял 10-е место в личном зачёте.

Норман Нато: «Я рад присоединиться к Andretti Formula E в десятом сезоне чемпионата, для меня это прекрасная возможность, ведь я получу машину, способную выигрывать гонки. С нетерпением жду начала работы с командой, чтобы внести свой вклад в славную историю её успехов».

Майкл Андретти, исполнительный директор и президент Andretti Global: «Я уверен, что наша команда Формулы E движется в правильном направлении в процессе подготовки к новому сезону. Пополнение в лице Нормана соответствует нашему стремлению к победам. Его отличает богатый опыт и мастерство, а наше внимание привлёк его прогресс по ходу сезона.

После замечательного достижения Джейка, в этом году выигравшего титул, планка установлена очень высоко, и мы жаждем новых успехов».