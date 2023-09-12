Фредерик Вассёр: Мы сражались достойно

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Alfa Romeo наконец удалось прервать серию гонок, на которых не получалось заработать очки: в Монце Гуаньюй Чжоу финишировал десятым. Валттери Боттасу помешали последствия удара, полученного в первом же повороте после контакта с машиной Кевина Магнуссена, после чего он откатился на последнюю позицию, однако смог отыграться и финишировать 13-м.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Уик-энд завершился позитивно, и очко, заработанное Чжоу, стало неплохим вознаграждением. Начиная с пятницы, мы демонстрировали нормальный темп, в частности, Гуаньюй показал 6-е время в первой части квалификации, однако в воскресенье надо было довести дело до конца.

Хотя с обгонами были сложности, мы достойно сражались в середине пелотона, Чжоу не допускал ошибок, и команда смогла провести результативную гонку. К сожалению, Валттери помешали последствия столкновения на старте, и всё-таки главным итогом дня стал наш довольно неплохой темп: если мы его сохраним в следующих гонках, то сможем пополнить запас очков».

Валттери Боттас (13-й): «Сегодня мы были способны на хороший темп, поэтому жаль, что я не смог заработать очки. Моя гонка была несколько испорчена в самом первом повороте, когда я получил удар сзади и врезался в машину, ехавшую впереди.

Переднее крыло было повреждено, я потерял одну из торцевых пластин, а потом активировался режим, препятствующий выключению силовой установки. Прежде чем мне удалось вновь восстановить нормальный темп, я потерял много позиций и оказался последним.

Тем не менее, машина работала эффективно, поэтому мне удалось в какой-то мере отыграться, хотя из-за полученных повреждений это было не так просто. Но команда хотя бы что-то заработала благодаря Чжоу.

Теперь нас ждёт небольшой перерыв, и я его уже предвкушаю, после чего будем в полную силу атаковать до самого конца сезона. Мы знаем, что можем зарабатывать очки, и я очень хочу завершить год на более высоких позициях, чем мы сейчас занимаем».

Гуаньюй Чжоу (10-й): «Я очень доволен и результатом, и той работой, которую мы проводили в предыдущие недели. После Монреаля для нас начался сложный период, ведь в начале сезона мы выступали очень уверенно, но потом в наших результатах произошёл спад.

Однако очень приятно вновь финишировать в призовой десятке, это отличный результат и для команды, и для компании Alfa Romeo. Мы знали, что в Монце у нас будут шансы, и мы показали неплохой темп, позволявший бороться с другими командами.

Впереди пара недель отдыха, и мы сможем восстановить силы после серии из трёх гонок подряд, но самое главное, у нас будет время проанализировать, что в этот уик-энд получилось, что шло не так в предыдущих гонках, и подготовиться к следующим этапам».