Изменения на трассе Марина-Бей могут помочь Williams

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Изменения на трассе Гран При Сингапура вполне могут отразиться на подходе команд к настройке машин и даже повлиять на расстановку сил, – полагает Дэйв Робсон, главный гоночный инженер Williams.

В этом районе города-государства идут строительные работы, из-за чего конфигурация кольца стала несколько иной: вместо участка от 16-го до 19-го поворотов, каким он был ещё в 2022 году, теперь проложена прямая, после которой начинается заключительный сектор круга.

Робсон считает, что более длинная прямая и меньшее число поворотов могут помочь команде Williams выступить более конкурентоспособно. Кроме того, нагрузка на машины и на гонщиков несколько снизится.

«Вероятно, в Сингапуре нас ждёт своего рода проверка, действительно ли команде удалось добиться прогресса, – приводит его слова издание Racer. – Но очевидно, что изменённая конфигурация трассы нам поможет. Стало на четыре поворота меньше, и это существенно изменит её характер. Не думаю, что это заметно повлияет на уровень прижимной силы, но отразится на интенсивности торможений, ведь в Сингапуре с этим всегда были сложности.

На этой трассе сказывается высокая энергия торможений, что влияет на деградацию задних шин, из-за чего к моменту, когда машина достигает последнего сектора, начинаются серьёзные сложности. Но поскольку поворотов на этой части кольца теперь станет меньше, характеристики трассы в целом довольно заметно изменятся.

Разумеется, это почувствуют все. Мы надеемся, что благодаря этому достоинства нашей машины проявятся сильнее».

Кроме того, на расстановку сил может повлиять новая техническая директива FIA, направленная на ужесточение контроля жёсткости определённых компонентов аэродинамического обвеса, прежде всего передних крыльев. Этот документ вступает в силу на сингапурском этапе сезона.

«Как именно повлияет эта техническая директива, я не знаю. Судя по тому, как пишутся такие документы, они однозначно направлены на определённые моменты, на которые в FIA обратили внимание, поэтому на каких-то командах это должно отразиться, – добавил Робсон. – Думаю, что нас это не сильно скажется. Надо было кое-что сделать с днищем машины, но никакие существенные переделки крыльев не понадобились. Надеюсь, кое-кого из соперников это замедлит».